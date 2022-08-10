عمليات جنى أرباح متوقعة تدفع البورصة لمواصلة الهبوط

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار عمليات التصحيح وجنى الأرباح على مؤشرات البورصة المصرية، لتقترب من مستويات دعوم ربما تدفعها نحو استعادة المسار الصاعد.

ورجحوا هبوط EGX30 قرب مستويات 9900-9950 نقطة، والتماسك عندها ومعاودة الصعود فى اتجاه مستهدفاته 10200 نقطة.

كما توقع الخبراء تماسك مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة قرب مستوى الدعم 1960-1950 نقطة، ثم استعادة المسار الصاعد.

وأنهت البورصة تعاملات أمس –الثلاثاء- على تراجع جماعي، بواقع %0.78 لمؤشر EGX30، ليغلق عند مستوى 9968 نقطة، و EGX70 EWI، بنحو %0.64 مسجلًا 1998 نقطة، كما انخفض الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بنسبة %0.69 إلى 2917 نقطة.

وأكد الخبراء أن الهبوط الذى سجلته مؤشرات البورصة أمس نتيجة طبيعية، فى إطار عمليات تصحيح وجنى أرباح بعد 12 جلسة من الصعود المتتالي، خاصة مع اقتراب المؤشرات من مستويات مقاومة مهمة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.44 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى لـ«المقيدة» حوالى 2.84 مليار جنيه، ليسجل 665.39 مليار، مقابل 668.23 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافى قيمة بلغت 328.17 مليون و20.68 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بقيمة 348.86 مليون.

وقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق ومحلل الأسواق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية تعرضت أمس لعمليات جنى أرباح طبيعية مع اقترابها من مستويات مقاومة مهمة بعد 12 جلسة من الصعود المتواصل.

وأوضح «عطا» أن EGX30 استهل تعاملات أمس على صعود قرب مستوى 10200 نقطة، ومن ثم بدأت عمليات جنى الأرباح فى الظهور، خاصة على الأسهم القيادية، ما دفع المؤشر للتراجع.

وتوقع أن يستكمل EGX30 ، التراجع قرب مستويات الدعم 9900-9950 نقطة، ومن ثم التماسك والارتداد مجددًا ليواصل مستهدفاته الصعودية عند 10200 نقطة.

وعلى صعيد EGX70 ، قال «عطا» إن المؤشر لم يتمكن أمس من التماسك أعلى مستوى الدعم 2040 نقطة، مع ظهور عمليات جنى أرباح، ولكن ما زالت الرؤية الفنية إيجابية، مرجحًا هبوطه قرب 1950 نقطة، ومن ثم التماسك ومعاودة الارتداد مستهدفا 2100 نقطة.

من جانبه، أشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى أن عمليات جنى الأرباح دفعت مؤشرات البورصة للتخلى عن مستويات دعم رئيسية خلال تعاملات أمس.

وتوقع «عيد» اتجاه EGX30لاختبار مستوى 9800 نقطة، وفى حالة التماسك واستعادة الصعود يستهدف 10000 ثم 10200 نقطة.

وقال «عيد» إن EGX70 قد يتجه لاختبار مستوى الدعم 1960 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى واستعادة المقاومة الرئيسية 2000 نقطة، واستهداف 2060 نقطة.

جهاد سالم