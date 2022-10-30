عمليات جنى أرباح «تحرير سعر الصرف» تدفع البورصة المصرية نحو هبوط محتمل

توقع خبراء التحليل الفني تعرض البورصة لعمليات جني أرباح تصحيحية، عقب الصعود القوي إثر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار نهاية الأسبوع الماضي، مرجحين هبوط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 لقرب مستويات 10800 – 10900، مع احتمالات وصوله إلى 10600 نقطة .

وأكدوا أن عمليات جني الأرباح ستكون مؤقتة، ليستعيد بعدها EGX30 المسار الصاعد على الأجل المتوسط، متوقعين هبوط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة قرب مستوى الدعم 2200 نقطة، ثم محاولة استعادة المقاومة 2260 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة، تعاملات أمس –الأحد- على تباين، بعدما ارتفع EGX30، بنحو 0.26% ليغلق عند 11100 نقطة.

فيما انخفض مؤشر EGX70بنحو 0.47%، مسجلًا 2231 نقطة، وتراجع EGX100 بنسبة 0.22% مستقرًا على 3236 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 1.317 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي للمقيدة حوالي 6.49 مليار، ليسجل 751.3، مقابل 745.79 مليار جنيه.

وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة بلغت 24.02 و50.37 مليون جنيه على الترتيب، مقابل شراء للأجانب بنحو 75.39 مليون.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 واجه ضغوطًا بيعية خلال منتصف تعاملات أمس، ليغلق قرب سعر الافتتاح.

وأضاف أن أداء EGX30 أمس يُعزز من احتمالية مواجهة عمليات جني أرباح ربما تدفعه لقرب مستويات 10600-10800 نقطة، مرجحًا عودته للارتفاع مرة أخرى.

ولفت إلى تمكن EGX30من التحول للمسار الصاعد على الأجل المتوسط بعد اختراقه مستوى 10500 نقطة سابقًا.

وتطرق جمال الدين، إلى الارتفاع القوي لمؤشر EGX30 الأسبوع الماضي خاصة خلال تداولات –الخميس- بالتوازي مع قرار تحرير سعر الصرف، ما ساهم في الصعود بقوة وتحقيق مستهدفاته على الأجل المتوسط لـ10800 ثم 11200 نقطة أمس، قبل ظهور بوادر عمليات جني الأرباح .

من جانبه، أشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية إلى سيطرة عمليات جني الأرباح على أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية أمس.

وأضاف أن مؤشر EGX30 أغلق على ارتفاع قدره 28 نقطة، بعدما فقد أغلب مكاسبه الصباحية، تزامنًا مع سيطرة الاتجاه البيعي من قبل المؤسسات المالية المصرية والعربية، وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية.

ونوه إلى أن استقرار EGX30 أعلى الدعم الرئيسي 11000 نقطة قد يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة 11200، لافتًا إلى أنه حال عدم تمكن المؤشر من الاستقرار ربما يتجه إلى منطقة 10900 نقطة.

وعلى صعيد EGX70 ، نوه “عيد” إلى هبوط المؤشر بنهاية تعاملات أمس ما يزيد على 10 نقاط، بعد أن فقد مكاسبه الصباحية أيضًا، متأثرًا بظهور عمليات جني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي 2260 نقطة.

وتوقع محاولة EGX70، التجربة مجددًا على 2260 نقطة، مدعومًا بتمكنه من الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة.