نقل وملاحة

عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادًا لعطلة عيد الفطر (صور)

حملات تعقيم وتطهير موسعة بمختلف المطارات المصرية وجميع المواقع والمنشآت التابعة لها، كإجراء احترازي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان
دعاء محمود 7:32 م, الأربعاء, 12 مايو 21 7:32 م, الأربعاء, 12 مايو 21

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فى ضوء تنفيذ توجيهات الحكومة المصرية نحو تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بجميع مؤسسات الدولة المصرية من أجل التصدى لفيروس كورونا، تقوم وزارة الطيران المدنى بحملات تعقيم وتطهير موسعة بمختلف المطارات المصرية وجميع المواقع والمنشآت التابعة لها، كإجراء احترازي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لمجابهة أى تداعيات محتملة لهذا الفيروس المستجد، وحرصاً على العاملين والمترددين من عملائها المسافرين.

ووجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بزيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات المصرية والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منطمات الصحة والطيران العالمية.

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وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة تشهد تزايدًا ملحوظاً فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية من أجل قضاء إجازة العيد، والاستمتاع بالأجواء الممتعة التى تتميز بها المقاصد السياحية المصرية.

وشملت عمليات التعقيم جميع صالات السفر والوصول بالمطارات ومناطق سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات انهاء السفر والوصول والجوازات وجميع المرافق بالمطارات.

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وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الإجراءات تتم بشكل يومى بجميع صالات المطارات، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة وفقا للمعايير الدولية، إلا أن وزارة الطيران المدنى تقوم بتكثيف وزيادة تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية فى أوقات الأعياد والمناسبات لمواجهة الأعداد الكبيرة المتوقع ترددها على المطارات، حرصاً على سلامة المسافرين و جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.

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بقلم دعاء محمود

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