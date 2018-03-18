عمليات الهجرة: 284 استفسارًا عن الانتخابات بالخارج باليوم الثالث

سلوى عثمانواصلت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عملها لليوم الثالث على التوالي، لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج.ورصدت غرفة العمليات إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، خصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.وشهد اليوم الثالث

سلوى عثمان

واصلت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عملها لليوم الثالث على التوالي، لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج.

ورصدت غرفة العمليات إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، خصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.

وشهد اليوم الثالث ورود 14 استفسارًا من عدة دول، مثل: مالطا، ليبيا، إندونيسيا، كندا، السعودية، أستراليا، الإمارات، أمريكا، هولندا، قطر، إيطاليا، نيوزيلاندا، البحرين، فرنسا، أسبانيا، السويد.

ووصل إجمالي عدد الاستفسارات التي استجابت لها غرفة عمليات وزارة الهجرة، على مدار اليومين الأول والثاني وكذلك الثالث حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، إلى 284.

وكانت أهم الاستفسارات حول أصحاب بطاقات الرقم القومي المسجل بمحل إقامتهم “مقيم بالخارج” المقيمين في كردستان، ولا يحق لهم دخول بغداد لعدم وجود تصريح دخول، والاستفسار حول أماكن الاقتراع والمستندات اللازمة للانتخاب، بالإضافة لأهمية توفير لجان فرعية أو أماكن نقل لمن هم بمسافات بعيدة، والاستفسار حول التصويت عبر الإنترنت، واستفسارات الناخبين في دولة قطر حول مقر الانتخاب، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر الساري دون رقم قومي ومعه شهادة ميلاد مميكنة، وهل يجوز التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، وطلب التصويت عبر الإنترنت.

كانت الوزارة قد أعدت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتجهيزها بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم، وربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، والتي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وأطلقت خطوطاً ساخنة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أي شكاوى على النحو التالي: “01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655″، والإيميل: [email protected]، كما خصصت البريد الإلكتروني: [email protected]، للتواصل مع المصريين بالخارج، من أجل التعرف على كل ما يظهر من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.