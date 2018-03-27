عمليات الصحفيين للانتخابات: شكوتان فقط وتمت إزالة أسبابهما

رحاب صبحىبدأت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بنقابة "الصحفيين" برئاسة الصحفى ايمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، عملها في التاسعة صباح اليوم ولم تتلق الغرفة أي شكاوى حتى الثانية عشرة ظهرًا.وكانت الغرفة قد تلقت شكوتين على مدار أمس الأول ، والشكوى الأولى لصحفى من وكالة الأنباء ال

رحاب صبحى

بدأت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بنقابة “الصحفيين” برئاسة الصحفى ايمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، عملها في التاسعة صباح اليوم ولم تتلق الغرفة أي شكاوى حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وكانت الغرفة قد تلقت شكوتين على مدار أمس الأول ، والشكوى الأولى لصحفى من وكالة الأنباء الكويتية، وذلك فى الواحدة بعد الظهر، أكد خلالها عبر اتصال هاتفي بأرقام الغرفة أنه مارس عمله في تغطية الانتخابات بعدد من اللجان بحرية باستثناء لجنة بالعمرانية طلب مسئول التأمين خطاب تفويض تغطية من صحيفته، وعند تلقي الشكوى قام رئيس الغرفة بالاتصال بالجهة المعنية التي أزالت سبب الشكوى على الفور، وأخطر الصحفى بذلك، بينما كانت الشكوى الثانية من صحفى بـ”أخبار اليوم”، تتعلق بشأن أعاقة حرية حركته داخل لجنة بمنطقة السبتية، وتم التواصل مع الجهات القضائية التي أبدت تعاونها مع الإعلام وتمكن من مواصلة عمله.

وأشاد عبدالمجيد بدور الصحفيين في نقل الحقائق، بحرفية ومهنية في الحدث الأهم في الوطن.

وأعربت الغرفة عن تقديرها لتفهم الجهات المعنية بالإشراف وتأمين العملية الانتخابية وتقديرها لدور الإعلام والاستجابة السريعة بإزالة مسببات أي شكوى.