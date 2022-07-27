عمليات إنقاذ مستمرة في الإمارات لمواجهة السيول وقرار بالعمل عن بعد لمدة يومين

تشهد الإمارات عمليات إنقاذ مستمرة لمواجهة السيول والأمطار التي تشهدها عدة إمارات بالبلاد، وسط قرار حكومي بالعمل عن بعد لمدة يومين.

ووجه مجلس الوزراء حسب وكالة أنباء الإمارات، وزارة الداخلية بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ من كافة ⁧‫الإمارات‬⁩ القريبة والتابعة لوزارة الداخلية لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تعرضت لأمطار شديدة اليوم.

كما وجه مجلس الوزراء كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة.



واستثنى القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

كما وجه مجلس الوزراء⁩ بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار ⁧ السيول⁩ والأمطار⁩ التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة.

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ووجه مجلس الوزراء⁩ اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة.

فيما أكدت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة مواصلة جهودها في الحد من تداعي الأحوال الجوية السائدة وذلك وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.

وقالت إن سلامة الأشخاص والممتلكات “على رأس الأولويات” وهي تعمل مع الفرق الشرطية المختصة وأجهزة الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدد من المناطق في الدولة .



وكانت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة وجهت تحذيرات وإرشادات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأضرار التي قد تنشأ عن تقلب الحالة الجوية خاصة مع توقع اشتداد الأمطار والرياح.



وتقوم الفرق الشرطية بكافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات من خلال فرق عملها المنتشرة في جميع مناطق الدولة، كما تواصل عملها في تأمين إنسيابية المرور من خلال الدوريات الميدانية.



وحثت الجمهور على ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات السلامة وعدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطاراً شديدة إلا للضرورة كما دعت إلى القيادة بحذر شديد مشددة على أهمية الاستجابة لتعليمات وإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتعزيزاً لأمن المجتمع.