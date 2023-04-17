«عملة نادرة وضرب نار وحضرة العمدة» .. مسلسلات تشابهت فى دراما رمضان

عرض في موسم رمضان هذا العام 4 أو مسلسلات تليفزيونية ، تشابهت موضوعاتها كما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي ، فتناولت هذه المسلسلات قضايا خيانة المرأة والميراث والعمودية أيضا للمرأة .

وجاء ذلك في مسلسلات حضرة العمدة بطولة روبي واخراج عاد أديب ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .

وكذلك مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وزينة اخراج محمد سامي .

دعاء حلمي : مصادفة غريبة بتشابه 4 مسلسلات في الموضوعات

أعربت الناقدة دعاء حلمي عن وجود مسلسلات اجتماعية قائمة على الخيانة بدرجة معينة مثل مسلسل جعفر العمدة ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

ولفتت أن هناك مسلسلات تشابه البطولة النسائية مثل حضرة العمدة وتحت الوصاية وعملة نادرة جاءت متشابهة لحد كبير من حيث الموضوعات المقدمة فيها .

أكدت أن هذا التشابه مصدافة غريبة بوجود 4 مسلسلات دفعة واحدة برغم اختلاف شركات الانتاج عن بعضها لهذه المسلسلات ، مثل ممدوح شاهين وام بي سي وغيرها .

أشارت الى أن هذه الأعمال الدرامية كانت مميزة ، وذلك يرجع لأنها كتبت قبل موسم رمضان بفترة كبيرة وذلك أفضل من السنين الماضية ، اضافة أن صناع تلك المسلسلات كانوا حريصين على تقديم موضوعات جيدة للمشاهدين خوفا من هجوم رواد السوشيال ميديا التي أصبحت لاترحم أحدا .

مها متبولي : غياب كبار الكتاب أثر سلبا على الموسم الدرامي

وترى الناقدة مها متبولي أن الانتقام هو العنصر الأبرز في هذه المسلسلات وتشويه صورة المراة موجود أيضا في كثير من الأعمال الدرمية مثل جعفر العمدة وضرب نار .

ولفتت الى أن هناك كتابا جيدين في الدراما الرمضانية ، لكن غابو عن المشهد هذا الموسم وأثر ذلك سلبا على المستوى الفني المعروض على الشاشة .

نوهت أن هناك فقر بالخيال الابداعي لهذه المسلسلات تحديدا ، وسبب ذلك سببا هو تشابه كثير من الموضوعات وهناك أزمة في السيناريو حقيقة ، وغياب كتاب كبار مثل عبد الرحيم كمال عن المشهد الدرامي أثر في الموسم والدليل وجود نجوما مهمين مثل مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وغيرهم لكن لم يظهروا بأدوار مميزة مثلما قدما في مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022 مع عبد الرحيم كمال.

فايزة هنداوي : أفكار المسلسلات متشابهة لكن التناول مختلف لبعضها

وعلقت الناقدة فايزة هنداوي أن التيمة الرئيسية في الأعمال الدرامية منحصرة بين فكرة الخيانة والهجر وغيرها ومن الطبيعي أن تدور موضوعات المسلسلات حول هذه الأفكار المتشابهة .

لكن الأهم كيف سيتم معالجة هذه الفكرة وتناولها بصورة مختلفة عن مسلسل آخر ، فمثلا مسلسل كامل العدد نفس فكرة مسلسل وبينا ميعاد ، لكن كل العناصر الفنية فيه جاءت مميزة وفق” هنداوي”.

ونوهت أيضا أن فكرة مسلسل حضرة العمدة تناقش قضايا الختان والميراث للمرأة وأنها تصبح عمدة في بلدتها وتم مناقشة ذلك من خلال سيناريو معين ، أما مسلسل عملة نادرة جاء عميقا وليس مباشرا مثل حضرة العمدة لأن كاتبه ابراهيم عيسى تكون كتاباته دائما كأنها مناظرة .