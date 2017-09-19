عملة بيتكوين تواصل صحوتها وتغلق فوق 4 آلاف دولار

إعداد– عبدالغفور أحمد محسنواصلت عملة بيتكوين الإلكترونية رحلتها الارتدادية الصاعدة لتغلق فوق 4 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم، مستفيدة من تقرير بنك التسويات الدولي الذي صدر أمس ودعا البنوك المركزي في العالم إلى مراجعة موقفها من العملات الإلكترونية الصاعدة، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر".وكانت ب

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

واصلت عملة بيتكوين الإلكترونية رحلتها الارتدادية الصاعدة لتغلق فوق 4 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم، مستفيدة من تقرير بنك التسويات الدولي الذي صدر أمس ودعا البنوك المركزي في العالم إلى مراجعة موقفها من العملات الإلكترونية الصاعدة، وفقا لموقع “بيزنس انسايدر”.

وكانت بيتكوين قد بدأت رحلة “سقوط حر” مطلع الشهر الجاري وخسرت 1000 دولار من قيمتها في أسبوع، إثر تقارير إعلامية تحدثت عن تخطيط الحكومة الصينية لمنع التعامل بالعملات الإلكترونية المشفرة.

وكانت قيمة بيتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها في شهر أغسطس عند 5.103 ألف دولار، رغم أن قيمتها كانت أقل من ألف دولار مطلع العام الحالي.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد أوقف على الطروحات العامة للبيتكوين وهدد باتخاذ تدابير قانونية ضد منفذيها، وقال إنها تستهدف جمع تمويل عبر بيع عملات إلكترونية للمستثمرين وهي عملية “غير قانونية”، مطالباً بوقف هذه الممارسات بشكل فوري.

وانخفض سعر عملة بيتكوين الإلكترونية إلى ما دون 4 آلاف دولار في 13 سبتمبر الجاري، بعد أن وصفها جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جى بي مورجان، بأنها ” أداة احتيال”، ثم واصلت الانخفاض إلى أقل من 3500 دولار.

لكن بيتكوين استعادت توازنها يوم الجمعة الماضي مسجلة 3587 دولار، قبل أن تصعد أمس إلى 3900 دولار ثم سجلت اليوم 4.011 ألف دولار.