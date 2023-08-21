عملة «بتكوين» تعمق خسائرها خلال أسوأ أسبوع لها منذ نوفمبر 2022

تعمقت خسائر عملة “بتكوين”، خلال أسوأ أسبوع لها منذ نوفمبر 2022، إذ يؤدي احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة أطول إلى إضعاف الطلب على الاستثمارات ذات المخاطر العالية في الأسواق العالمية، بحسب وكالة بلومبرج.

انخفض أكبر الأصول الرقمية 1% تقريبًا إلى نحو 26 ألف دولار أمريكي، في الساعة 8:33 صباحًا بتوقيت لندن، يوم الاثنين، وتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين، بعد التراجع أكثر من 10% في الأيام السبعة حتى أمس الأحد. انخفضت أيضًا العملات الأصغر، مثل “إيثريوم” و”إكس آر بي”.

أداء عملة “بتكوين”

تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية على المدى الطويل، من أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات، في إطار عمليات بيع السندات عالميًّا، التي تعكس خطر الفترة الطويلة من عملية تقييد السياسة النقدية؛ بهدف خفض التضخم. يمثل تقييد السياسة النقدية تحديًا للأصول الأكثر خطورة، مثل الأسهم والعملات المشفرة.

من المقرر أن يجتمع كبار مسئولي البنوك المركزية في “جاكسون هول”، هذا الأسبوع، لحضور الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سيتم تحليل تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الجمعة، من كثب، بحثًا عن أدلة إزاء توقعات السياسة النقدية.

قال توني سيكامور، محلل السوق في “أي جي أستراليا”: “من المحتمل أن تأمل السوق في صدور خطاب بشأن تخفيف السياسة النقدية خلال منتدى جاكسون هول… لا أعتقد أن المشاركين يعتزمون الإعلان عن تيسير السياسة النقدية”.

يتوقع سيكامور أن ينخفض مؤشر الأسهم “إس أند بي 500” بنسبة تتراوح بين 2 و3%، وسط ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات لتتجاوز 4.33%، وأن تواصل “بتكوين” تراجعها إلى نحو 25 ألف دولار.

على أعتاب هبوط أعمق

لا يزال قطاع العملات المشفرة يتمسك بالأمل في وجود قوة دافعة من إطلاق تطبيقات تداول صناديق “بتكوين” الفورية وصناديق “الإيثريوم” الآجلة المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة.

كتبت نويل أتشيسون، مؤلفة النشرة الإخبارية “كريبتو إز ماكرو ناو”: “على الرغم من المخاطر الكلية، يوجد محفز قوي محتمل للعملات المشفرة، وهو إدراج صناديق التداول والاستثمار”.

ترسم بعض الإشارات الفنية التي يتبعها محللو الرسم البياني صورة مختلطة. يشير مقياس الزخم المعروف باسم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً، إلى أن “بتكوين” قريبة من مستوى ذروة البيع منذ منتصف عام 2022.

تشير دراسة شركة “إيشيموكو كلاود” التي تستخدم الصيغ الرياضية للمساعدة في تحديد مناطق المقاومة والدعم، إلى أن “بتكوين” قد تكون على أعتاب تراجع أعمق حال انخفاضها إلى أقل من 25700 دولار.

أكبر انهيار

كان تراجع “بتكوين” الأسبوع الماضي هو الأكبر منذ انهيار بورصة العملات المشفرة “إف تي إكس”خلال الربع الأخير من عام 2022. بلغت مكاسبها منذ بداية 2023 نحو 57%، بانخفاض من 90% حتى منتصف يوليو.

تشير مؤشرات أخرى إلى إحجام المستثمرين الأفراد والمؤسسات عن التعامل مع العملات المشفرة بعد الهبوط خلال العام الماضي، وحدوث الانهيار على غرار “إف تي إكس” والمشهد التنظيمي المتغير باستمرار.

على سبيل المثال، كان متوسط أحجام التداول اليومية الفورية في البورصات المركزية للأصول الرقمية على مدى الأشهر الأربعة الماضية هو الأدنى منذ أكتوبر 2020، عندما كان سعر بتكوين عند نحو 10 آلاف دولار، حسب شركة الأبحاث “كايكو”.