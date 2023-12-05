عملة بتكوين تصل إلى 43000 دولار لأول مرة منذ أبريل 2022

قفزت عملة بتكوين، اليوم الثلاثاء، إذ تجاوزت العملة المشفرة الرئيسية 43000 دولار، لأول مرة منذ أبريل 2022، بحسب وكالة سي إن بي سي.

ارتفع سعر البتكوين بنسبة 4% تقريبًا إلى 43478.00 دولار، وفقًا لمؤسسة كوين ميتركس، مواصلًا مكاسب اليوم السابق. وفي وقت ما، تم تداول العملة عند مستوى مرتفع يصل إلى 43,977.40 دولار.

أدت مكاسب يوم الثلاثاء إلى ارتفاع عملة البتكوين بأكثر من 160% لهذا العام. وارتفعت عملة إيثر بنسبة 1.6% خلال اليوم عند 2263.76 دولار بنسبة 88% لعام 2023.

سعر عملة بتكوين

وصلت عملة بتكوين إلى مستويات قياسية جديدة بشكل متكرر، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ لقد اخترق حاجز 40 ألف دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ أبريل 2022، بعد أن بدأ نوفمبر عند مستوى 34 ألف دولار تقريبًا.

كان التفاؤل بشأن احتمالية الموافقة الفورية على صندوق بيتكوين المتداول في الولايات المتحدة هو القوة الرئيسية وراء صعود عملة البتكوين، والذي بدأ خلال الصيف.

في حين أن الزخم كان أقل في البداية، فإن التقارير التي تفيد بأن مصدري صناديق البتكوين المتداولة في البورصة المحتملين يجتمعون مع لجنة الأوراق المالية والبورصة ويتلقّون وينفذون التعليقات على طلبات صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بهم، قد زادت من تفاؤل المستثمرين.

هناك إجماع واسع النطاق على أنه سيكون هناك صندوق استثمار متداول لبتكوين في أوائل عام 2024، بناءً على المواعيد النهائية المختلفة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والبورصة للرد، والتي يتم تحديدها حسب تواريخ تقديم طلبات الجهات المصدرة.

علاوة على ذلك، كان يُنظر إلى التسوية الأخيرة بين بينانس ووزارة العدل الأمريكية في نهاية نوفمبر على نطاق واسع على أنها عَقبة رئيسية يجب تجاوزها في عملية إصلاح صناعة العملات المشفرة في أعقاب إفلاس شركة إف تي إكس.