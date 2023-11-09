عملة بتكوين المشفرة تصعد إلى أعلى مستوياتها فى 18 شهرا

صعدت عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا مع تزايد التوقعات بالموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة للاستثمار في أكبر رمز مميز بقطاع التشفير، بحسب وكالة بلومبرج.

وارتفعت “بتكوين” بنحو 3.6% إلى 36856 دولاراً اليوم في التداولات الآسيوية، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2022. كما صعدت إيثريوم (العملة المشفرة الأصغر حجماً من بتكوين) بما يصل إلى 2.2% فيما تقدمت سولانا بنسبة 3.2%.

يأتي هذا الصعود بعدما تقهقرت عملتا “لونا” و”تيرا” المشفرتان بشكل عميق خلال العام الماضي، مما أسفر عن محو 1.5 تريليون دولار من قيمة سوق العملات المشفرة.

أداء عملة بتكوين المشفرة

حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اليوم ، على مهلة قصيرة تناهز 8 أيام على الأقل “لإصدار أوامر الموافقة نظرياً” على صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، وفقا لمذكرة صادرة عن جيمس سيفارت وإريك بالتشوناس، المحللين في “بلومبرغ إنتليجنس”.

وكتب المحللان: “حتى لو لم تصدر الموافقات الرسمية هذا الشهر، ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة بنسبة 90% لإعلان موافقتها بحلول 10 يناير المقبل”.

وأدى التفاؤل بشأن الموافقة المحتملة من الهيئة -بعد أكثر من عقد لدراسة الموضوع- إلى قفزة في العملة المشفرة تتجاوز 120% هذا العام. وتتوقع كارولين مورون، المؤسسة المشاركة لشركة “أوربيت ماركتس” المتخصصة في توفير السيولة المالية لمشتقات الأصول الرقمية، “اهتماما مستداماً” في الرهانات على صعود جديد لبتكوين، وبالمقارنة مع ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية بنسبة طفيفة بلغت 10% خلال الفترة ذاتها.

من جانبه، صرح جوش غيلبرت، محلل السوق في شركة التداول والاستثمار “إي تورو”: “تتصدر توقعات الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة قائمة متزايدة من دوافع صعود بتكوين، مما يمنح الارتفاع الحالي مزيدا من الزخم”.

واختتم غيلبرت أنه إلى جانب الدفعة القوية التي توفرها صناديق الاستثمار المتداولة، فإن الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انتهى من رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن، والاستعداد لحدث تنصيف مكافأة معدني بتكوين خلال العام المقبل تدعم أيضا توقعات الارتفاع.