عملة «إيثر» تقود الأصول الرقمية للهبوط وسط جولة لجني الأرباح

تراجعت عملة “إيثر” الخميس لتقود الأصول الرقمية للهبوط، وسط موجة لجني الأرباح مدعومة من الترقية الرائدة للشبكة الأساسية للعملة الرقمية.

انخفضت أكبر عملة مشفَّرة من حيث القيمة السوقية بعد “بتكوين” بنسبة تصل إلى 8.9% لتصل إلى 1460 دولارا، ارتفع الرمز المميز، الذي فقد بالفعل أكثر من 50% من قيمته هذا العام، بأكثر من خمسة أضعاف العام الماضي جزئياً بسبب التفاؤل بشأن مراجعة البرنامج.

قالت مارثا رييس، رئيسة الأبحاث في بورصة العملات المشفَّرة “بي كوانت” (BeQuant): “الآن انتهت الإثارة حول الدمج، وليس لدينا محفز لإيثريوم على المدى القصير.. سيكون من الطبيعي أن نتوقَّع القليل من التدوير تجاه (بتكوين).

انخفضت “بتكوين” بنسبة أقل من 1% إلى 19800 دولار، وتراجعت عملة “كاردانو” بنحو 2.2%، وتقهقرت “بوليغون” 2.55%، بينما تغيّر سعر “سولانا” قليلاً.

تجعل الترقية “إيثريوم” أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ويمهد الطريق لتوسيع نطاقها وتصبح أسرع، وفقاً لمطوّري الشبكة، استغرق التحديث سنوات، ويبدو أنَّه سار بسلاسة حتى الآن، رغم أنَّ السقطات ما تزال غير مستبعدة.

قال ديفيد فوشير، مدير محفظة في “نيكل ديجيتال” (Nickel Digital): “كان ذلك سلساً بشكل لا يصدق”. عطلت منصات التبادل والإقراض الخدمات المتعلقة بـ”إيثريوم” مؤقتاً قبل الدمج. ولاحقاً بدأوا في إعادتها.