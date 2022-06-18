عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.. الزمالك يطلب نقل القمة في القاهرة وبدون حضور جماهيري

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بنقل مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، على ستاد القاهرة بدلًا من السلام؛ وبدون حضور الجمهور عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد الزمالك، في خطابه المرسل اليوم السبت، إلى وزير الرياضة أنه فوجئ بإقامة المباراة المقبلة بينهما بحضور الجماهير بواقع 4500 فرد للأهلي و1500 لصالحه، مُشيرًا إلى أن الملعب الخاص بالفريقين في الدوري هو ستاد القاهرة.

وطلب الزمالك من الوزارة إصدار توجهياتها لاتحاد الكرة ورابطة الأندية وإخطار الأجهزة الأمنية بأن استاد السلام يتواجد بين المناطق السكنية مما قد يسبب مشاكل، رافضًا إقامة المباراة في ملعب WE السلام وفي حضور الجمهور.

ويتصدر الزمالك الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ40 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فقط.

يُذكر أن شركة تذكرتي المسؤولة عن بيع تذاكر حضور المباريات في الدوري المصري الممتاز، قد أعلنت في وقت سابق نفاد جميع التذاكر المخصصة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.