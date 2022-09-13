عملاق المنسوجات الإسباني ينفق 700 مليون دولار على استحواذات في اللوجيستيات

أنفق أمانسيو أورتيغا، عملاق المنسوجات الإسباني و مؤسس “زارا”، أكثر من 700 مليون دولار في الأسابيع الماضية على سلسلة من الاستحواذات في مجال الخدمات اللوجستية، ليكون واحداً من أكبر الرهانات حتى الآن، بحسب وكالة بلومبرج.

اشترت شركة استثمارات عائلة أورتيغا، “بونتيغاديا” (Pontegadea)، 5 مراكز لوجستية في الولايات المتحدة في تينيسي وساوث كاليفورنيا وفيرجينيا وبنسلفانيا وتكساس، من “ريالتي إنكوم كورب” (Realty Income Corp) مقابل نحو 722 مليون دولار في صفقة نقلتها، اليوم الثلاثاء، صحيفة “إل باييس” اليومية، وأكدها مسؤول في “بونتيغاديا”.

استحواذات عملاق المنسوجات الإسباني

تأتي الاستحواذات بعد عمليات شراء لوجستية أُعلن عنها سابقاً أيضاً، من “ريالتي انكوم”، والتي بلغ إجماليها 183 مليون دولار، وتشكل هذه الخطوات مجتمعة خطوة استراتيجية بعيداً عن التركيز التقليدي لشركة “بونتيغاديا” على الاستثمارات العقارية.

مع ذلك، أبرم أورتيغا عدداً من الصفقات العقارية الكبيرة العام الجاري مثل دفع نحو 500 مليون دولار مقابل مبنى سكني فاخر مكون من 64 طابقاً في نيويورك وكذلك وافق على شراء ناطحة سحاب “رويال بنك بلازا” (Royal Bank Plaza) في تورونتو مقابل نحو 1.2 مليار دولار.

أنهت “بونتيغاديا” عام 2021 بمحفظة قيمتها 15.3 مليار يورو (15.5 مليار دولار) من الممتلكات العقارية، وخاصة العقارات التجارية المتميزة في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم.

تنويع الاستثمارات

يأتي الدخول في مجال الخدمات اللوجستية في وقت تُنوِّع به شركة المنسوجات الإسبانية العملاقة استثماراتها على نطاق أوسع، مع مجموعة من الصفقات بما في ذلك الاستثمار في مشغلة اتصالات تحت سطح البحر مملوكة لشركة “تليفونيك” (Telefonica SA)، وكذلك أعمال الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة، ونقل الكهرباء، ونقل الغاز الطبيعي.

تتمتع المراكز اللوجستية المشتراة حديثاً بعقود تأجير طويلة الأجل مع لاعبين عالميين مثل “نستله”، و”أمازون دوت كوم”، و”فيديكس كورب”.

يأتي الجزء الأكبر من دخل “بونتيغاديا” من حصة أورتيغا” في شركة “إنديتكس” (Inditex SA) المالكة لشركة “زارا”، وهي أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم، والتي تمتلك مجموعة من العلامات التجارية للملابس.