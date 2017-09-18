عملاق التأمين الجريح ينتفض لالتهام الفرص في 2018

أعد الملف ـ ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة:انخفاض قيمة العملة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة معدل التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد البنوك، وغيرها من التحديات التى أثرت على قطاع التأمين خلال العام الماضى، الذى أصابته بمرض الركود المؤقت، إلا أنه تجاوزها نسبيا فى نشاط الممتلكات، بإعادة تقيي

أعد الملف ـ ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة:

انخفاض قيمة العملة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة معدل التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد البنوك، وغيرها من التحديات التى أثرت على قطاع التأمين خلال العام الماضى، الذى أصابته بمرض الركود المؤقت، إلا أنه تجاوزها نسبيا فى نشاط الممتلكات، بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، ولاتزال الشركات العاملة فى نشاط الحياة تبحث عن مخرج لمأزقها الذى تورطت به.

الأزمات التى واجهها القطاع «الجريح» العام المالى الماضى، استدعت القائمين على شركاته لوضع الخطط التى تطمح من خلالها تعويض الركود وتحقيق معدلات نمو، من خلال استهداف مليارات الجنيهات عبر ابتكار المنتجات الجديدة والتوسع الجغرافى بإنشاء العشرات من الفروع فى محافظات الجمهورية المختلفة.

وكشفت قيادات 13 شركة تأمين، فى استطلاع أجرته «المال»، عن ملامح خططها خلال العام المالى الحالى، وفى مقدمتها استهداف تحرير ما يزيد على 7.5 مليار جنيه من أقساط السوق، من خلال 21 منتجا تأمينيا جديدا بنشاطى الحياة والممتلكات، والاستعداد لذلك عبر تدعيم القواعد الرأسمالية لبعض تلك الشركات بما يفوق الـ 133 مليون جنيه دفعة واحدة، بالإضافة إلى الاختراق الجغرافى عن طريق إنشاء ما يصل إلى 23 فرعا جديدا على مستوى محافظات الجمهورية.

من جهته، أكد محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لـ«أورينت» للتأمين التكافلى، أن شركته تستهدف أقساطا مباشرة تصل إلى 600 مليون جنيه العام المالى الحالى، مقابل 550 مليون جنيه العام المالى الماضى، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح منتجين جديدين فى العام الجديد لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وقال عادل فطورى، العضو المنتدب لـ«وثاق» للتأمين التكافلى، إن شركته تستعد لزيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 15 إلى 20 مليون جنيه لخدمة التوسعات المستقبلية.

وأشار إلى استهداف زيادة الأقساط المباشرة لتصل إلى 220 مليون جنيه العام الحالى، والتوسع جغرافيا فى الإسماعيلية ومناطق أخرى يجرى دراسة جدوى الوجود فيها، وطرح تغطيتين فى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبدوره، أوضح أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لـ«مصر لـتأمينات الحياة»، أن شركته تسعى لتحقيق 3.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، والتوسع جغرافيا بإنشاء 5 فروع جديدة، وطرح 3 منتجات جديدة.

وأكد عاطف الزيبق، العضو المنتدب للدلتا لتأمينات الحياة، سعى شركته لزيادة رأسمالها المدفوع ليصل إلى 70 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المخطط تحقيق 147 مليون جنيه أقساط العام الحالى، وطرح وثيقة تأمين جديدة فى الحياة المؤقت والتوسع جغرافيا بإنشاء 6 فروع جديدة.

وتخطط المصرية تكافل ممتلكات لضخ 40 مليون جنيه فى قاعدتها الرأسمالية لتصل إلى 160 مليون جنيه، وفقا لتأكيدات أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة.

وأشار عارفين إلى أن شركته تسعى لتحقيق490 مليون جنيه أقساطًا العام الحالى، وإنشاء فرعين جديدين، وطرح منتج تأمينى جديد.

وقال محمد خليفة، العضو المنتدب لـ«إسكان»، إن شركته تخطط لزيادة حصيلة أقساطها المباشرة إلى 200 مليون جنيه، وإنشاء فرعين فى الوجه البحرى والقبلى وطرح 4 منتجات جديدة.

وكشف السيد الجوهرى، رئيس شركة الدلتا لتأمين الممتلكات، أنه من المقرر زيادة حصيلة الأقساط إلى 400 مليون جنيه العام الحالى، ومن المخطط ضخ 20 إلى 30 مليون جنيه فى رأس المال لخدمة التوسعات، وطرح منتجين جديدين.

وقال جمال شحاتة، رئيس قطاع الإنتاج والفروع ببيت التأمين المصرى السعودى، إن شركته تسعى لتعظيم حصيلة أقساطها العام الحالى، لتصل إلى 250 مليون جنيه، وإنشاء فرع جديد فى إحدى محافظات الصعيد.

وقال حسن درويش، العضو المنتدب لـ«رويال» للتأمين، إن شركته سترفع رأسمالها المدفوع إلى 110 أو 120 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه حاليا، مشيرا إلى أن قيمة الزيادة سيتم تحديدها فى اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

وأضاف أنه من المخطط تحقيق نصف مليار جنيه أقساطًا، العام المالى الحالى، مقابل 452 مليون جنيه أقساطًا محققة فى العام المالى الماضي.

وأكد رماح أسعد، العضو المنتدب لـ«gig» حياة، أن شركته تستهدف 400 مليون جنيه أقساطًا، وتسعى لإصدار وثيقة تأمين طبى فردى جديدة.

وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أن الجمعية تخطط لضخ 13 مليون جنيه فى قاعدتها الرأسمالية لتصل إلى 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة حصيلة الأقساط إلى 180 مليونًا، وإنشاء فرعين فى قنا والقليوبية، بالإضافة لإصدار وثيقة تأمين جديدة.

وكشف صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب للمصرية الإماراتية لتأمين الحياة التكافلى، أن شركته تخطط لرفع حصيلة أقساطها إلى 70 مليون جنيه، وطرح منتجين تأمينيين جديدين، أحدهما للتأمين الجماعى والآخر للفردى، والتوسع جغرافيا بإنشاء فرعين جديدين فى الصعيد والقاهرة الجديدة.

وتستهدف شركة طوكيو مارين جنرال للتأمين التكافلى ممتلكات لزيادة حصيلة أقساطها إلى 160 مليون جنيه، وإنشاء فرع جديد فى الصعيد، مع طرح منتجين جديدين العام الحالى، وفقا لتأكيدات اتسوشى ياماكاجى العضو المنتدب للشركة.

9 شركات تأمين تتوسع جغرافيا بـ 23 فرعا جديدا



قررت 9 شركات تأمين التوسع جغرافيا، عبر إنشاء 23 فرعًا جديدًا، خلال العام المالى الحالى 2017/ 2018.

وتضم قائمة الشركات الست كلًا من: «وثاق» للتأمين التكافلى، و«مصر لتأمينات الحياة»، و«الدلتا لتامينات الحياة»، و«المصرية تكافل» ممتلكات، إضافة إلى «إسكان» للتأمين، و«بيت التأمين المصرى السعودي»، و«الجمعية المصرية للتأمين التعاوني»، و«المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة، وأخيرا «طوكيو مارين جنرال» لتأمين الممتلكات.

واحتلت شركة «الدلتا لتأمينات الحياة» المركز الأول ضمن قائمة الشركات الأكثر استهدافا للتوسع الجغرافى، بإجمالى 6 فروع، تلتها «مصر لتأمينات الحياة» بـ5 فروع.

واكتفت شركات «وثاق» و«المصرية تكافل» و«إسكان» و«جمعية التأمين التعاوني» و«المصرية الإماراتية» بالتوسع جغرافيا من خلال إنشاء فرعين فقط لكل منها، مقابل فرع واحد فقط لشركة «طوكيو مارين جنرال»، و«الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”.

و”مصر” تقود فريق الحياة بـ 3.9 مليار.. و”gig” تسعى لـ400 مليون

تستعد 13 شركة تأمين لالتهام ما يتجاوز 7.5 مليار جنيه من كعكة أقساط السوق للعام المالى الحالى، منها 4.5 مليار بنشاط الحياة لصالح 4 شركات، مقابل 3 مليارات فقط فى تأمينات الممتلكات لصالح 9 شركات.

وتقود شركة «مصر» فريق الحياة مستهدفة 3.9 مليار جنيه، تلتها «gig» والتى تسعى لتحقيق 400 مليون جنيه، فيما اكتفت «الدلتا» بـ 147 مليون جنيه تطمح فى تحقيقها العام المالى الحالى، مقابل 70 مليونًا للمصرية الإماراتية.

وفى المقابل تسعى شركة «أورينت» لتصدر قائمة شركات الممتلكات التى شملها الاستبيان، حيث ترغب فى تحقيق 600 مليون جنيه أقساطًا مباشرة العام المالى الحالى، تليها «رويال» والتى اكتفت بنصف مليار جنيه، تليها المصرية تكافل بإجمالى 490 مليون جنيه، فيما تسعى شركة «الدلتا» لتحقيق 400 مليون جنيه.

وتستهدف شركة البيت السعودى 250 مليون جنيه، مقابل 220 مليونًا لـ«وثاق»، و200 مليون لـ«إسكان»، و180 مليونًا للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، فيما اكتفت طوكيو مارين جنرال باستهداف 160 مليون جنيه أقساطًا مباشرة العام المالى 2017/ 2018.

الممتلكات ينافس بـ14 تغطية.. والحياة يكتفي بـ7 وثائق

استعدت شركات تأمينات الممتلكات للمنافسة على كعكة أقساط القطاع فى 2018/2017، بـ14 تغطية جديدة، كانت من نصيب 7 شركات، فيما اكتفت 4 شركات تعمل فى تأمينات الحياة بالمنافسة على 7 وثائق جديدة.

وتضم قائمة شركات الممتلكات التى ستقتحم السوق بمنتجات جديدة كلًا من «إسكان» وستنافس بـ4 منتجات، إضافة إلى «أورينت» و«وثاق» و«الدلتا» و«طوكيو مارين جنرال» وستنافس كل منها بتغطيتين، فيما ستكتفى «المصرية تكافل» و«الجمعية المصرية للتأمين التعاوني» بتغطية تأمينية واحدة.

فيما تضم قائمة شركات تأمينات الحياة، والتى ستنافس بـ7 منتجات جديدة، كلًا من: «مصر للحياة» وستنافس بـ3 منتجات، بالإضافة إلى وثيقتين لـ«المصرية الإماراتية»، ووثيقة واحدة لكل من «gig» و«الدلتا».

و133 مليون جنيه زيادة في رؤوس أموال 6 شركات

تستعد 6 شركات تأمين لزيادة رؤوس أموالها، بقيم تتراوح بين 123 و133 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018، ليرتفع إجمالى رؤوس أموال تلك الشركات من 507 إلى 640 مليون جنيه، من بينها شركتان تزاولان نشاط التأمين التكافلى، و6 بنشاط التأمين التجاري.

واستحوذت شركات تأمينات الممتلكات على نصيب الأسد من إجمالى قائمة الشركات التى تستعد لإجراء زيادات فى قواعدها الرأسمالية، بإجمالى 5 شركات، لتشكل نسبة %87 من إجمالى القائمة، وتصل قيمة الزيادة فيها إلى 123 مليون جنيه، مقابل %23 فقط لشركات الحياة والتى تقتصر على شركة واحدة، وتصل قيمة الزيادة فيها إلى 10 ملايين جنيه.

وتضم قائمة الشركات كلًا: من «وثاق للتأمين التكافلي» ممتلكات، و«الدلتا حياة، و»المصرية تكافل ممتلكات» و«الدلتا للممتلكات» إضافة إلى «رويال» للممتلكات، وأخيرا «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى».

وتتصدر شركة «المصرية تكافل ممتلكات» قائمة الشركات التى سترفع رأسمالها العام الحالى، بزيادة 40 مليون جنيه، ليصل المدفوع إلى 160 مليون جنيه، تليها «الدلتا» لتأمين الممتلكات التى سترفع رأسمالها بقيمة تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه، لتصل به إلى 120 – 130 مليونًا.

وتستعد شركة «وثاق» للتأمين التكافلى لضخ 15 – 20 مليون جنيه فى قاعدتها الرأسمالية، لترتفع إلى 105 -110 ملايين جنيه، حسب قيمة الزيادة التى سيتم إقرارها من مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن ترفع شركة «رويال» للتأمينات العامة رأسمالها، ليصل إلى 110 – 120 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، من خلال ضخ 10 – 20 مليون جنيه.

وجاءت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى المركز الخامس بين قائمة الشركات التى سترفع رأسمالها العام الحالى، حيث ستضخ 13 مليون جنيه ليرتفع رأس المال إلى 60 مليون جنيه، وتذيلت شركة «الدلتا» حياة قائمة الشركات الست حيث اكتفت بضخ 10 ملايين جنيه فقط لترتفع برأس المال إلى 70 مليون جنيه.