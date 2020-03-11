عملاء يطالبون شركات سياحة باسترداد أموالهم بعد تعليق رحلات العمرة

بعض العملاء المتعاقدين مع بعض الشركات تقدموا برغبتهم فى استرداد أموالهم

طالب عدد من العملاء، شركات سياحة باسترداد أموالهم بعد قرار السلطات السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، والذي تسبب في تعليق بعض رحلات العمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية خوفاً من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد حسام الحلو، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن بعض العملاء المتعاقدين مع بعض الشركات تقدموا برغبتهم فى استرداد أموالهم.

وقال فى تصريحات خاصة لـ ” المال ” إن ذلك فى ظل استمرار الإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخراً بشأن رحلات العمرة، والتى حالت دون تمكن بعض المتعاقدين مع الشركات على التوجه للمملكة لأداء المناسك.

وأضاف أنه فى الوقت الراهن لا توجد أي مؤشرات تدل عما إذا كانت رحلات العمرة ستستأنف قريباً أم أنها ستظل فى وضعها الحالى .

شركات السياحة لديها تعاقدات مع الجانب السعودي عبر شراكات تجارية

وأوضح أن شركات السياحة المصرية لديها تعاقدات والتزامات بالفعل مع الجانب السعودى، عبر شراكات تجارية مع الوكلاء السعوديين والفنادق وغيرها، لتنفيذ رحلات العمرة التى تم التعاقد عليها معهم.

ولفت رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن جزء من أموال عملاء شركات السياحة يتم التعاقد به مع هؤلاء الشركاء والوكلاء من خلال العلاقات التجارية لتنفيذ رحلات العمرة .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت إيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول المملكة العربية السعودية، لمن حصل على تأشيرة العمرة منذ نهاية شهر فبراير الماضى..

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الوزارة: تمَّ تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد، وعليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، كذلك تمَّ تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة.