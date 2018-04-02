عملاء المحمول يلجأون للتطبيقات المجانية فى إجراء المكالمات

■ بدوى: يصعب الحد من انتشارها ويمكن تقليل إساءة استخدامها ■ عيد: سوء الخدمة دفع %15 من المشتركين إليهامحمد فتحى وأحمد الدسوقىاتجه عدد كبير من عملاء شركات الاتصالات الأربع، العاملة بالسوق المحلية، خلال الشهور القليلة الماضية، نحو استخدام التطبيقات المجانية، مثل ماسنجر، وواتس آب، وفايبر، فى محاولة

■ بدوى: يصعب الحد من انتشارها ويمكن تقليل إساءة استخدامها

■ عيد: سوء الخدمة دفع %15 من المشتركين إليها

محمد فتحى وأحمد الدسوقى

اتجه عدد كبير من عملاء شركات الاتصالات الأربع، العاملة بالسوق المحلية، خلال الشهور القليلة الماضية، نحو استخدام التطبيقات المجانية، مثل ماسنجر، وواتس آب، وفايبر، فى محاولة للهرب من ارتفاع سعر الخدمة سواء المكالمات أو الفواتير الشهرية.

وفى استطلاع لـ «المال» بين رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حول استخدام تلك التطبيقات، تبين تنامى الظاهرة، بشكل أثر بالسلب على «فودافون» و»أورنج» و«اتصالات»، و«WE»، كما أكد عدد من مسؤولى شركات الاتصالات.

فى البداية قال محمد حامد، أحد رواد فيسبوك، إن استخدام التطبيقات المجانية وفر له الكثير من الأموال، خاصة بعد الزيادات التى لحقت بأسعار كروت الشحن.

وأكد أنه يلجأ إلى الشحن كل 3 أشهر، حتى لا تغلق شركة الاتصالات الخط، لافتا إلى أن المكالمات الصوتية المجانية، لا تقل جودة وكفاءة، عن المدفوعة.

وأشار سيد محمد، موظف بأحد الشركات الحكومية العاملة فى قطاع الأغذية، إلى أنه اتخذ تلك الخطوة منذ شهر تقريبا، بهدف تقليل التكاليف، مؤكدا أن التطبيقات المجانية نجحت فى سد جميع احتياجاته من المكالمات.

وقال إنه يجدد باقة الإنترنت الخاصة به شهريا، ومن يتحدث معهم يومياً لديهم باقات مشابهة، مثل زوجته.

فى حين قال مصطفى يونس، موظف بإحدى الشركات الخاصة، إنه يستخدم التطبيقات المجانية، فى إجراء المكالمات الصوتية، ولا يلجأ للمدفوعة إلا عند نفاذ الباقة.

وأضاف: غلاء كروت تسبب فى لجوء أغلب أصدقائى إلى التطبيقات المجانية، خاصة فى المكالمات التى يلزم إجرائها يوميا.

فى السياق ذاته أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، أن استخدام تلك التطبيقات كبديل مجانى للمكالمات الصوتية، يؤثر بالسلب على شركات المحمول، بدليل اتجاه بعض الدول لمنع استخدامها.

وأضاف أنه لا توجد أرقام دقيقة لحجم الخسائر، موضحا أن الدولة تخسر أكثر من شركات المحمول، لأن التطبيقات المجانية لا تمثل أى إضافة للاقتصاد المحلى، ولا تدفع ضرائب، ولا توظف كوادر محلية.

وأكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن من الصعب الحد من انتشار تلك التطبيقات، لافتا إلى إن مواجهة إساءة استخدامها أمر يخص الأجهزة السيادية، وهى قادرة على ذلك.

ويرى محمد عيد، المدير السابق لمكتب اتصالات زين الكويتية بالقاهرة، أن سوء الخدمة أجبر أغلب العملاء على التوجه نحو استخدام التطبيقات المجانية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار كروت الشحن، والفواتير، مضيفا : حوالى 15% من العملاء قرروا استخدام تلك التطبيقات ترشيدا للنفقات.

كانت شركات المحمول الأربعة، قد جددت زيادة أسعار جميع فئات كروت الشحن، للمرة الثانية خلال العام الماضى، بنسبة تصل إلى 36%، وبعثت برسائل نصية لعملائها تشير إلى تطبيق الزيادة.

وكان المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال جهاز تنظيم الاتصالات، قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أن الجهاز وافق على مقترح الشركات بزيادة أسعار الخدمة، بالتزامن مع ارتفاع أعباء التكاليف التشغيلية، وتوفير الأجهزة اللازمة لتطوير شبكاتها، والاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة، خاصة مع إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول.

وحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد عملاء المحمول فى مصر، 101.3 مليون عميل حتى ديسمبر الماضى، منهم 34.1 مليون لأورنج ، و 44.5 لفودافون ، و22.7 لاتصالات، ويقدر عدد عملاء «we» منذ انطلاق عملها رسميا فى 18 سبتمبر 2017، بـ 2.7 مليون عميل.