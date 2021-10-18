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عملاء «البنك الأهلي» ينفقون 8.2 مليار جنيه عبر البطاقات الائتمانية

عدد البطاقات المستخدمة 1.2 مليون بطاقة
‫محمود الصباغ‬‎ 11:48 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 11:48 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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بلغ حجم استخدامات البطاقات الائتمانية لعملاء البنك الأهلي المصري 8.2 مليار جنيه فيما بلغت عدد البطاقات المستخدمة 1.2 مليون بطاقة وفقا لما صرح به كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية ل”المال”

143 مليار جنيه محفظة الأفراد بنهاية سبتمبر

قفزت محفظة الأفراد بالبنك الأهلي إلى 143 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 41 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو الماضي وبنسبة نمو بلغت 40 % ومن المستهدف أن تصل إلى 150 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 ، حسبما أشار سوس.

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تستخوذ القروض الشخصية على 79% إجمالي محفظة التجزئة المصرفية داخل البنك الأهلي المصري، بقيمة 112 مليار جنيه، وسجلت محفظة القروض العقارية 10.9 مليار جنيه.

وبلغ حجم التمويلات العقارية الخاصة بمبادرات البنك المركزي المصري 10.8 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، موجهة إلى 100.6 ألف عميل، متصدرًا البنك قائمة البنوك المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بحصة سوقية 28%، وفقًا لكريم سوس.

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يستهدف البنك الأهلي المصري الاستحواذ على حصة 30% من إجمالي السقف المعتمد للمبادرة البنك المركزي الـ 3% بواقع 30 مليار جنيه، بحسب تصريحات رئيس القطاع.

وأطلق البنك المركزى المصري، بمنتصف يوليو الماض رسميًا مبادرة بمبلغ 100 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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