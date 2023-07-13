عمر هشام طلعت يكشف عن تفاصيل مشروع «The Strip مدينتي»

وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اتفاقية مع شركة سَفِلز، لتقديم خدمات استشارات إدارة الأصول والمنشآت وخدمات التأجير لمشروع “The Strip”.

ويعتبر ذلك أحدث المشروعات التجارية في مدينتي- والذي يمتد على مساحة 7 كيلو مترات مربعة ويضم 125 مبنى منفصلا بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع.

وقع الاتفاقية، صباح اليوم، بنادي جولف مدينتي، عمر طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وكاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة “سَفِلز مصر”.

حضور التوقيع

كما حضر إلهامي الكرداني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس خالد فتحي، رئيس قطاع المراكز التجارية بالمجموعة، وعدد من مسئولي “سفلز”.

وفي هذا الصدد أعرب عمر طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بتوقيع اتفاقية مع شركة “سفلز” لتقديم خدمات استشارات إدارة الأصول والمنشآت وخدمات التأجير لمشروع “The Strip”.

كما أعرب عن ثقته في قدرة “سفلز” على تحقيق قيمة مضافة للمنطقة التجارية بمدينتي.

واستعرض عمر طلعت، أبرز مزايا المنطقة التجارية الجديدة “The Strip” موضحًا أن المشروع يقع على المحور الدائري بمدينتي أمام بوابة 5 المطلة على محور الأمل والطريق الدائري الأوسطي مما يسهل وصول الزوار إليه من داخل وخارج المدينة ويخدم على سكان مدينتي، وسكان منطقة شرق القاهرة بأكملها.

مكونات متنوعة

إضافة للموقع يضم المشروع 125 وحدة منفصلة بنماذج متنوعة تمتد على مساحة 7 كيلو مترات بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، ومصممة وفقًا لأحدث أنواع العمارة العصرية حتى يمكن للعلامات التجارية عرض منتجاتها للزوار.

وأضاف :”كما يتميز مشروع “The Strip” بتنوع الأنشطة التجارية التي يقدمها للعملاء، ما بين مطاعم وكافيهات وفروع لبنوك ومعارض سيارات وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات، وأنشطة تجارية متنوعة إضافة إلى صالة ألعاب “جيم”، وماكينات صراف آلي”

وتابع :”وسيضم المشروع فروعا لأشهر العلامات التجارية المختارة بعناية ودقة في مختلف المجالات، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى في آخر العام الجاري”.

نسب الإشغال

وكشف عمر طلعت مصطفى، عن نسب الإشغال ومراحل تنفيذ المراكز التجارية في مدينتي، قائلًا إن نسب الإشغال بـ”أوبن إير مول” بلغت 100%، كما تقدمت نسب الإشغال بمول “All Seasons Park” لتصل إلى 70% ومن المقرر افتتاح المشروع في شهر أكتوبر المقبل

وبالنسبة لمشروع “إيست هب” بلغت نسبة التأجير أكثر من 50%، ومن المقرر افتتاحه قريبًا.

كما كشف عمر طلعت مصطفى، عن خطة مجموعة طلعت مصطفى لنمو العائد الدوري المتكرر من خلال زيادة المساحة الإيجارية لمشروعات المجموعة من 400 ألف متر مربع حاليًا إلى 1.2 مليون متر خلال 10 سنوات، لتصبح أكبر محفظة تجارية في الشرق الأوسط

زيادة الإيرادات

وذلك من خلال التوسع في المساحات الإيجارية بمشروع “SPIN” في مدينتي، والذي يقع أمام مشروع “The Strip” ويضم كل الأنشطة التجارية، والمساحة التجارية بمشروع نور بمحيط العاصمة الإدارية الجديدة.

إضافة إلى العائد من إيرادات الفنادق وبيع عضويات أندية المجموعة، مضيفًا :”نسير بخطى ثابتة لتحقيق خطتنا في زيادة العوائد الدورية للمجموعة، ونأمل أن نحقق فوق المستهدف”.

وعلق كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب سَفِلز مصر، “نحن سعداء باختيارنا من قبل مجموعة طلعت مصطفى لتقديم استشارات إدارة الاصول والمنشآت وخدمات التأجير التي توفر حلاً شاملاً لأصحاب العقارات، مما يمكّنهم من الاستفادة من أصولهم علي نحو فعال .

نبذة عن سفلز

يُشار إلى أن “سَفِلز” مُدرجة في بورصة لندن وتعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية والعقارية إلى جانب الخدمات الإدارية وخدمات المعاملات للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك سَفِلز شبكة عالمية كبيرة تضم أكثر من 650 مكتبًا وشريكًا وحوالي 39 ألف موظف حول العالم، في كل من الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط.