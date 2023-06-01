عمر كمال يطرح دويتو مع سارة الزكريا فى «بيبي» اليوم

يطرح مغني المهرجانات عمر كمال أغنيته الجديدة ” بيبي” التي تشاركه في غنائها بطريقة الدويتو الغنائي لأول مرة الفنانة الشابة اللبنانية سارة الزكريا .

حيث قرر عمر كمال طرح الأغنية بعد سلسلة من التأجيلات الكثيرة طيلة الفترة الماضية ، لترى النور مساء اليوم عبر قناته الرسمية بيوتيوب .

وانتهى عمر كمال من تسجل أغنية جديدة يقدمها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، ويتعاون فيها الثنائى لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر تصويرها فيديو كليب خلال الأيام المقبلة لعرضها بعد الانتهاء من المونتاج”.