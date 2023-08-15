عمر كمال يؤجل طرح أغنيته الجديدة إلى بعد عزاء والدة أحمد شيبة

قرر مغني المهرجانات عمر كمال بالاتفاق مع زميله حسن شاكوش تأجيل طرح أغنيتهما الجديدة” في داهية ” التي كان مقرر طرحها للجمهور اليوم ، وذلك حدادا على والدة نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة التي توفيت أمس الاثنين بعد صراع مع المرض .

وعلق عمر كمال عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” قائلا ” احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة، بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها النهاردة لبعد أيام العزاء”.

كان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضى على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:” ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب”.

وانهار شيبة، بالبكاء أثناء خروج جثمان والدته بعد أداء صلاة الجنازة عليها فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور مئات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.