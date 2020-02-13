ثقافة وفنون

عمر كمال : نجهز لشكل جديد لـ «بنت الجيران» واعتذر للجمهور عن الكلام المسيء

أضاف كمال في تصريحات لـ" المال"، أنهما ينويان غناء الشكل الجديد لـ" بنت الجيران " مع الفنانة اللبنانية مايا دياب ،
أحمد حمدي 11:52 ص, الخميس, 13 فبراير 20 11:52 ص, الخميس, 13 فبراير 20

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كشف المطرب الشاب عمر كمال ، صاحب الأغنية الأشهر في سوق الغناء بمصر والوطن العربي حاليا ” بنت الجيران ” إلى جانب حسن شاكوش إنهما يجهزان حاليا لتسجيل أغنية ” بنت الجيران ” مرة ثانية بشكل وستايل جديد تماما عن الذي استمع له الجمهور الأيام الماضية.

وأضاف كمال في تصريحات لـ” المال”، أنهما ينويان غناء الشكل الجديد لـ” بنت الجيران ” مع الفنانة اللبنانية مايا دياب ، لتظهر الأغنية بنكهة مختلفة متمنيا أن تحقق نفس النجاح الذي حققته “بنت الجيران” بستايل المهرجانات مؤخرا .

ووجه عمر كمال رسالة للجمهور قائلا ” اعتذر للجمهور المصري الذي استاء من بعض كلمات اغنية ” بنت الجيران ” مثل ” واشرب خمور وحشيش”.

ولفت إلى أنه لم يكن يرغب في غناء هذه الكلمات في الأغنية من الأساس ولايريد أن تحوي أغاني المهرجانات أي كلام سيئ أو مؤذي للجمهور أبدا.

ونوه كمال إلى أن أغنية “بنت الجيران” حققت المركز الثاني عالميا على ساوند كلاود ، ولايمكن التشكيك في هذا الأمر لأن أحد ” الملياديرات ” قام بعمل إحصائية فعلية لهذه الأرقام على “ساوند كلاود” العالمي.

وأشار إلى أنه قرر الاتجاه لغناء المهرجانات ، بعد أن قدم بعض الأغنيات الطربية مثل ” الغربة ” و ” ابويا ” ، لأن فن المهرجانات أصبح هو السائد حاليا في سوق الغناء ، موضحا أنه قرر غناء المهرجانات بـ “معلمة”وبستايل غنائي خاص به .

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بقلم أحمد حمدي

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