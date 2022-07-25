عمر طاهر : يصعب إنتاج جزء ثان من «سوبر هنيدي» بعد غياب ضلعين أساسيين

شهدت فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السابعة عشرة، لقاء مع الكاتب عمر طاهر، أداره الكاتب أحمد شبكة، وتطرق فيه “طاهر” إلى إمكانية إنتاج جزء ثاني من مسلسل “سوبر هنيدي” ، مؤكداً أن ذلك أصبح صعبًا بعد غياب ضلعين من أضلاع المسلسل وهما طلعت زكريا وحسن حسني.

وكان قد تحدث “طاهر” في البداية عن موقف الكاتب قائلًا “إنه ليس من الطبيعي أن يأخذ الكاتب موقفًا من قضية ما ويتصرف فيما بعد عكس موقفه، فالكاتب يتحمس لكل ما يؤمن به حتى ولو كان فريق كرة قدم”.

وأشار “طاهر” إلى أنه مثلما يبحث القارئ عن كاتب مفضل فالكاتب أيضًا يبحث عن قارئه المفضل، مؤكدا أن الفكرة تختار القالب الذي تُكتب فيه، قائلاً “فالكاتب يختار الفكرة في البداية ثم تختار هي طريقة التعبير عنها في شكل شعر أو مقال أو رواية”.



وأكد طاهر على أن الكاتب شخص متطلب يحب الكتابة في كل شيء، مشيراً إلى أن الكاتب يتدرب أيضاً على أن يعبر عن أفكاره بالطرق المختلفة كالمقال أو السيناريو، مؤكدًا أنه لو استمر في كتابة التقارير الصحفية لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه، مضيفاً أنه بحث عن منفذ آخر للتعبير عن الرأي بعدما تراجعت الصحافة.



وعن كتابه “من علم عبد الناصر شرب السجائر”؟، قال طاهر إنه استند إلى وقائع تاريخية مثبتة، كما تمنى طاهر أن يتحول كتابه “صنايعية مصر” إلى مادة مصورة وثائقية يتم عرضها على منصة عالمية.