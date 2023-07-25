عمر شلباية رئيسا تنفيذيا لمجموعة شركات أكسا في مصر

أعلن حسن الشبراويشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أكسا مصر، والرئيس التنفيذي للأسواق الدولية وعضو مجلس تنفيذي في مجموعة أكسا العالمية عن ترقية أيمن قنديل ليتولى دوراً قياداً جديداً في أسواق أكسا الدولية وعن تعيين عمر شلباية، رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات أكسا في مصر اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023.

ترقية أيمن قنديل ليتولى منصبا فى أسواق أكسا الدولية

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة للتطور والتوسع، وتعزيز قدرات كوادرها البشرية وتوجيه خبرات فريق العمل، بما يضمن خلق حلول تأمينية مبتكرة ومتطورة تواكب الاحتياجات المختلفة للعملاء، وتساهم في تعزيز تواجد الشركة في السوق المصري.

وأعرب حسن الشبراويشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أكسا مصر، والرئيس التنفيذي للأسواق الدولية وعضو مجلس تنفيذي في مجموعة أكسا العالمية عن مدى فخره بوجود نماذج مصرية رائدة في قطاع التأمين ضمن فريق عمل أكسا والتي من شأنها قيادة فرق عمل من أعلى الكفاءات والكوادر على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

أيمن قنديل

وأبدى أيمن قنديل اعتزازه بالنجاح الذي حققته أكسا مصر على مدار السنوات الماضية ونموها بالتعاون مع فريق يضم الآن أكثر من 1000 موظف من المواهب والكوادر الاستثنائية. ومن المتوقع ان تختتم مجموعة الشركات في مصر العام الحالي بإجمالي محفظة أقساط تصل ل 6.5 مليار جنيه وتحقيق أرباح بما يُقدر ب 0.5 مليار جنيه بحلول ديسمبر 2023، مؤكداً فخره لمكانة أكسا الآن في السوق المصري كعلامة تجارية رائدة في مجال التأمين، وشدد على امتنانه بدوره القيادي الجديد ضمن مجموعة أكسا في أسواقها الدولية.

يُمثل عمر شلباية إضافة كبيرة للشركة حيث أنه عضواً في مجلس إدارة مجموعة شركات أكسا في مصر، ويتمتع بخبرة تزيد عن 27 عاماً في مجال التأمين، حيث عمل في العديد من الشركات العالمية متعددة الجنسيات في مصر والإمارات العربية المتحدة.

عن عمر شلباية

وقد انضم شلباية إلى فريق أكسا مصر منذ بداية دخولها إلى السوق المصري في 2015 كمدير للمبيعات، ثم تم تعيينه رئيساً لقطاع التوزيع، حيث تولى قيادة قطاعات متعددة في مجال التوزيع والمبيعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التأمينات البنكية، إدارة فريق المبيعات المباشرة و إدارة الوساطة.

وقدّم أيمن قنديل التهنئة لعمر شلباية على توليه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أكسا في مصر، قائلاً: ” أثق في أن عمر شلباية سيتمكن من تعزيز استراتيجية أكسا لنمو أعمالها في مصر، وذلك لما بذله من جهود سابقة منذ عمله في أكسا إلى جانب خبراته الواسعة وسجل إنجازاته الحافل في مجال التأمين، وامتلاكه خبرة قوية بمتطلبات السوق وأنه سيتمكن من قيادة فريق أكسا في مصر إلى أفاق جديدة من النجاح والنمو”.

كما أعرب عمر شلباية عن سعادته بالمنصب الجديد في مجموعة شركات أكسا في مصر قائلا:” لقد وضعت مجموعة أكسا العالمية ثقتها في لتولي هذا المنصب، وهو ما يضع على عاتقي مسئولية كبيرة للحفاظ على هذه الثقة وتقديم إضافة حقيقية للشركة من خلال بذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها”، مؤكداً على استمرار خطط أكسا الاستراتيجية في النمو بالسوق المصري لمضاعفة إيراداتها في السنوات الثلاث المقبلة متبعة استراتيجية “الشباك الواحد” لخدمة جميع شرائح العملاء بمحفظة متنوعة عبر قنوات التوزيع المتعددة.