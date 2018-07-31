عمر سمرة.. رائد أعمال في مهمة فضائية

خاص المالانضم رائد الأعمال عمر سمرة إلى مجموعة من باحثي علوم الفضاء من أنحاء العالم في مهمة فضائية فريدة من نوعها (لوناريس 3) في مدينة بايوا ببولندا، أمضت المجموعة خمسة عشر يوما في عزلة تامة لإجراء مجموعة من الأبحاث والتجارب بهدف دعم أبحاث الفضاء.يأتي افراد طاقم المجموعة، الذين اطلقوا على فريقهم

خاص المال

انضم رائد الأعمال عمر سمرة إلى مجموعة من باحثي علوم الفضاء من أنحاء العالم في مهمة فضائية فريدة من نوعها (لوناريس 3) في مدينة بايوا ببولندا، أمضت المجموعة خمسة عشر يوما في عزلة تامة لإجراء مجموعة من الأبحاث والتجارب بهدف دعم أبحاث الفضاء.

يأتي افراد طاقم المجموعة، الذين اطلقوا على فريقهم اسم “سبكترا” من أنحاء عدة من أستراليا وكندا ومصر ورومانيا والولايات المتحدة، وقد قاموا بإجراء 40 مشروعا بحثيا، 21 منها بالتعاون مع باحثين دوليين في مجالات متنوعة تتضمن أبحاث الأداء النفسي لطاقم العمل، وعلم الروبوتيات، والزراعة المائية، والهندسة الوراثية، ودراسة الأداء الإبداعي.

وتعقيبا على تجربته، قال نائب قائد الفريق عمر سمره: “أشعر بالفخر لاختياري ضمن تلك المجموعة الطموحة من العلماء والمهندسين والفنانين وباحثي الفضاء، ولكوني ممثل لبلدي مصر في سعي الإنسانية لتطوير قدرة الإنسان على التعايش والتكيف في المهمات الفضائية طويلة الأجل”.

وتقوم واحدة من تلك الأبحاث المميزة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي داخل بيئة العمل لتدريب الطاقم على تشغيل المعدات الدقيقة خلال الرحلات الفضائية، حيث قام الطاقم بتجربة تلك المهارات التي تعلموها مما ممكنهم من تحليل عوامل الوقت والإدراك والذاكرة.

وتعتبر عمليات التشغيل الخاصة بالواقع الافتراضي في طور التطوير حيث تمكن رواد الفضاء من التدريب في تجربة تحاكي الواقع قبل مهماتهم الفضائية؛ ما يساعدهم على العمل في بيئة أكثر أمانا في المستقبل.

كما قام الفريق أيضا بعدة اختبارات لتحليل التغيرات الميكروبية لبيئة العمل والطاقم للوقوف على التحديات القائمة وخلق البيئة الصحية الأمثل، ويعد هذا البحث بمثابة حجر الأساس لعمل موسع بهدف التوصل إلى الممارسات الأفضل لتطبيقها خلال بعثات الفضاء المستقبلية.

ويعتبر التعاون مع جامعة موناش الأسترالية من أبرز ما قامت به المجموعة، حيث استعانت بمعدات معقدة لمسح فوهة القمر ومن ثم إرسال تلك البيانات المفصلة إلى الأرض وتحويلها إلى صورة بانورامية بزاوية 360 درجة حتى يتمكن الفريق الأسترالي من رؤية واستشعار التجربة التي عاشها الباحثون في بيئتهم التي تحاكي القمر، بالإضافة إلى قيام أحد أعضاء الفريق وهو مصمم رقصات محترف بأداء بعض الرقصات وتسجيلها في تلك المحاكاة. هذا المفهوم الجديد يمهد الطريق لاستكشاف إمكانيات وطرق جديدة لخلق سبل التواصل عن بعد بين الأرض والمستوطنات الفضائية وخصوصا على سطح القمر.

وتؤكد سارة جين بيل، قائدة الفريق: “يعتبر فريقنا مثالا للجيل القادم من مستوطني الفضاء: نحن مجموعة متنوعة من الباحثين والمستكشفين والفنانين والمبرمجين، من أنحاء العالم المختلفة، تجمعنا صفات مشتركة وهي الجرأة وحب الاستطلاع”.

وتولى عمر سمره عددا من المسؤوليات خلال هذه المهمة من ضمنها زراعة نبتة الجرجير المصرية وشتلات الفجل الأحمر في المعمل الحيوي، كما كان مسؤولاً عن الأبحاث الخاصة باللياقة البدنية والأنظمة الغذائية الملائمة للطاقم، ووضع برنامج للتدريبات الرياضية لضمان الحفاظ على نشاط أفراد الطاقم خلال المهمة نظرا للقيود التى تفرضها المهمات الفضائية وطبيعة العمل البحثي التي تتطلب القليل من الحركة، كما نظم مسابقة رياضية وأمسية ثقافية لخلق أجواء ودية بين أفراد الطاقم.