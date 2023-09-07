عمر خيرت يختتم مهرجان القلعة للموسيقى اليوم

يقام مساء اليوم الليلة الختامية لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدورة 31 ، ويختتم فعاليات المهرجان الموسيقار القدير عمر خيرت وذلك بحفل موسيقي كبير بمسرح محكى القلعة .

ويسبقة عرضاً لطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب يضم عدد من اعمال الموسيقى العربية الشهيرة، ويبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء .

ويقدم عمر خيرت في الحفل مقطوعاته الموسيقية المميزة التي اشتهر بها ، منها ضمير ابلة حكمت ، البخيل وانا وغيرها. العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا .

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 شمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على.