عمر خيرت يحي حفلا موسيقيا بالأوبر المصرية الخميس

يعيش الموسيقار القدير عمر خيرت حاليا نشاط فني كبير ، حيث يحي حفلا موسيقيا كبيرا بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير الخميس 11 مايو ، ويأتي هذا الحفل بعد حفله الذي قدمه بالمتحف المصري منذ يومين ولاقى اقبالا جماهيريا كبيرا .

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله “مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة”، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

ويقدم عمر خيرت في الحفل القادم بدار الأوبرا المصرية ، أشهر مقطوعاته الموسيقية التي أحبها الجمهور منه في مشواره الفني منذ سنوات منها ، ليلة القبض على فاطمة ، ضمير أبلة حكمت ، خلي بالك من عقلك ، مسألة مبدأ ، اعدام ميت ، صابر ياعم صابر وغيرها .