عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا كبيرا بالأهرامات اليوم

يحيي الموسيقار القدير عمر خيرت مساء اليوم السبت، حفلا موسيقيا كبيرا بمسرح الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، ويحضر الحفل جمهور كبير وشخصيات مهمة أيضا .

ويقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت في الحفل أشهر مقطوعاته الموسيقية التي حقق بها شهرة كبيرة لسنوات طويلة محليا وعربيا أبرزها ، ضمير أبلة حكمت، اعدام ميت، 100 سنة سينما فيها حاجة حلوة وغيرها.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله “مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة”، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.