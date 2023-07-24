عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا بالقاهرة الجديدة 22 أغسطس

يقدم الموسيقار القدير عمر خيرت لمحبيه بموسم صيف 2023 أكثر من حفل موسيقي كبير بمصر ، حيث يحيي حفلا موسيقيا كبيرا 22 أغسطس القادم بالقاهرة الجديدة.

واستطاع عمر خيرت دمج الموسيقي الأوركسترالية العربية بالأنغام الشرقية مستخدماً آلات غربية مثل البيانو والإكسليفون وآلات النفخ، إضافة للآلات الشرقية المميزة كالأوكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان.

ويقدم عمر خيرت في الحفل العديد من مقطوعاته الموسيقية التي يحبها الجمهور المصري، منها ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة”، ويشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وشخصيات هامة أيضا.