عمر خيرت يحيي حفلا كبيرًا بالجامعة الأمريكية

أحمد حمديتحت شعار "حكاية زمن" أحيا الموسيقار العالمى عمر خيرت حفلًا على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وشهد استقبالا حارًّا لحظة صعوده على خشبة المسرح من قِبل الجماهير من مختلف الأعمار، الذين حضروا فى الخامسة مساء قبل بدء الحفل بثلاث ساعات واحتشدوا وملئوا جنبات ال

أحمد حمدي





تحت شعار “حكاية زمن” أحيا الموسيقار العالمى عمر خيرت حفلًا على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وشهد استقبالا حارًّا لحظة صعوده على خشبة المسرح من قِبل الجماهير من مختلف الأعمار، الذين حضروا فى الخامسة مساء قبل بدء الحفل بثلاث ساعات واحتشدوا وملئوا جنبات المسرح الذى رفع شعارًا آخر للحفل وهو “كامل العدد”.

ساعتان من الزمن أخذ فيها خيرت جمهوره في رحلة تناسوا فيها زحام الحياة، حلّقوا معه في فضائه الواسع المتنوع بالألحان والنغمات التي تراقصت قلوبهم عليها من الفرحة تارة، وتسلطن أسماعهم تارة أخرى فالكل هنا آذانه صاغية مرددين كلمات أغلب مقطوعات خيرت الساحرة، فى إشارة منهم لمدى تعطشهم لألحانه العذبة، منتظرين المزيد ومفاجآت عمر كما هي الحال فى جميع حفلاته بالداخل والخارج.

جاء الحفل ليكلل مسيرة خيرت فحفلاته دائمًا ما تكون كاملة العدد، وخلال الحفل قدم باقة من أجمل معزوفاته الشهيرة التى تفاعل معها الحضور غناء وتصفيقًا، وفي حضرته بحث الجماهير عن أنفسهم وفتشوا بين ثنايا سنواتهم، ومنها «إعدام ميت»، «ليلة القبض على فاطمة»، «100 سنة سينما» وطالبه الحضور بإعادة جميع برنامج الحفل مرارًا وتكرارًا.