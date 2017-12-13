عمر خيرت يحيي حفلاً بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية

بدور إبراهيم يستعد مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، يإقامة أولى حفلاته الفنية يوم 15 ديسمبر الجارى، ويحيها الموسيقار الكبير عمر خيرت. وتقام الحفلة على المسرح الكبير والمجهز بأحدث المعدات والتجهيزات لاستقبال، مثل هذا النوع من الحفلات الفنية، ويأتى ذلك في إطار الحفلات التي يقيمها مركز المنارة خ

بدور إبراهيم

يستعد مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، يإقامة أولى حفلاته الفنية يوم 15 ديسمبر الجارى، ويحيها الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وتقام الحفلة على المسرح الكبير والمجهز بأحدث المعدات والتجهيزات لاستقبال، مثل هذا النوع من الحفلات الفنية، ويأتى ذلك في إطار الحفلات التي يقيمها مركز المنارة خلال الشهر استعدادًا لاحتفالات العام الجديد.

ويعد هذا الحفل الأول للموسيقار الكبير في مركز المنارة بعد النجاح الكبير، الذي حققه في حفله الأخير الذي أقيم في دولة الكويت.

وعلى جانب آخر يبدأ مركز المنارة في استقبال كثير من الأحداث والفعاليات والحفلات الهامة مع بداية العام الجديد، ليقدم كل ماهو جديد في هذا النوع من المؤتمرات، والذي يعد أحد مصادر الجذب السياحي.