عمر خيرت: مهرجان القلعة مميز وكنت من أوائل الحاضرين فيه في التسعينيات

حل الموسيقار القدير عمر خيرت ضيفا على قناة الحياة، على هامش حفله الموسيقي الذي يختتم به فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وأوضح عمر خيرت أن مهرجان القلعة مميز ويجمع جمع كبير من الناس وله فائدة كبيرة لمصر بالقوة الناعمة التي لديها، لافتا إلى أن القوة الناعمة المصرية هى قوة الثقافة والفن التي لها تأثير كبير على الإنسان والعالم أجمع لذلك أحب مهرجان القلعة لأنه يجمع كل الناس.

وأكد أنه حريص كل عام أن يتواجد بمهرجان القلعة، مضيفا عندما نظم مهرجان القلعة منذ أكثر من 31 سنة كنت من آوائل الفنانين الذين تواجدوا في مهرجان القلعة وكان هذا عام 1989″.

ويقدم الموسيقار القدير في الحفل أشهر مقطوعاته الموسيقية منها ضمير أبلة حكمت وغيرها والتي يتفاعل معها الجمهور .