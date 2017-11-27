ثقافة وفنون

عمر خيرت من الكويت إلى لندن في مهمة خيرية

أحمد حمدييسافر الموسيقار الكبير عمر خيرت وفرقته الموسيقية الخميس المقبل إلى العاصمة البريطانية لندن فى جولة فنية خيرية يخصص دخلها لمصلحة أطفال الشوارع والأيتام في مصر. ويقام الحفل بلندن يوم الجمعة المقبل، وعنه يقول خيرت: لا يعنينى أين أعزف قدر ما يعنينى الهدف من ذلك، لذا لم أتردد لحظة فور أن تلقيت
27 نوفمبر، 2017 27 نوفمبر، 2017

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أحمد حمدي

يسافر الموسيقار الكبير عمر خيرت وفرقته الموسيقية الخميس المقبل إلى العاصمة البريطانية لندن فى جولة فنية خيرية يخصص دخلها لمصلحة أطفال الشوارع والأيتام في مصر.
ويقام الحفل بلندن يوم الجمعة المقبل، وعنه يقول خيرت: لا يعنينى أين أعزف قدر ما يعنينى الهدف من ذلك، لذا لم أتردد لحظة فور أن تلقيت الدعوة لإحياء الحفل الذى يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلات أطفال الشوارع ورعايتهم”.
وأضاف: “رغم أننى أعتدت تسجيل مقطوعاتى فى لندن إلا أنها المرة الأولى التى التقى فيها بالجماهير المحبة للموسيقى فى إنجلترا”، متمنيا أن يحقق الحفل هدفه النبيل الذى سيقام من أجله.

خيرت كان قد عاد أمس الأول من الكويت بعد ان اقام بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي حفلين موسيقيين قدم خلالهما باقة من اشهر معزوفاته أمام جمهور حاشد من مختلف الجنسيات والشرائح العمرية والخلفيات الثقافية.

وعلق عدد من النقاد العرب على الحفل “أن موسيقى خيرت مارست دوراً ريادياً في تقريب المسافة بين الموسيقى الشرقية والغربية، فنجح في إضفاء روح الهارموني الغربية على البنية الكلاسيكية للموسيقى العربية”.

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