عمر حسين صبور: قادرون على الصمود أمام «كورونا».. وسنواجه صعوبات اقتصادية ومجتمعية اذا استمر 4 أشهر

في حوار مع «المال» تحدث فيه عن التطورات الأخيرة وأعمال الشركات التابعة وكيف يتم التعامل مع العاملين

قال المهندس عمر حسين صبور، نائب مكتب المهندس الاستشارى “حسين صبور” إن قدرة مجتمع الأعمال بشكل عام وشركات السياحة تحديدا على امتصاص تداعيات فيروس كورونا لاتتجاوز شهراً أو إثنين ، لافتاً إلى أن استمرار الأزمة 4 أو 5 أشهر سيكون له تبعات ومخاطر سلبية مجتمعية واقتصادية.

عمر صبور: كل الأراء والمقترحات لمواجهة الأزمة «اجتهادات » ليست نابعة من خبرات سابقة يمكن القياس عليها

المهندس عمر حسين صبور نائب مكتب الاستشاري حسين صبور

وأضاف – فى حواره مع “ المال “ – أن الحالة التى نعيشها فى الوقت الحالى لم تحدث من قبل فى العالم وكل الأراء والمقترحات على الساحة اجتهادات مبنية على التفكير والتحليل وليست نابعة من خبرات سابقة يمكن القياس عليها وبالتالى من الطبيعى ظهور أراء مختلفة .

وتابع “ بمنتهى الوضوح العالم يواجه أزمة جديدة من حيث طبيعتها وتحدياتها وحتى الآن لم يتم التوصل إلى آليات تحدد الحلول المثالية للتعامل معها ولكن بوجه عام لدى إيمان كبير بأننا سنمر من هذه الأزمة ونحن أقوى بتكاتفنا جميعًا ونحن يد واحدة “.

يحسب للدولة تحركها الايجابي والشجاع..ونؤيد قرارات«مدبولي» في عودة شركات المقاولات

جانب من الحوار

وأكد أنه يحسب للدولة تحركها الإيجابى والتفاعل بواقعية مع الأزمة ومواجهتها بشجاعة، مشيرا إلى أنه يؤيد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء فى عودة شركات المقاولات بكامل طاقتها لمواقع العمل مع التأكيد على توفير كل الحماية والرعاية الطبية والسلامة المهنية وعلى أعلى مستوى حفاظا على سلامة العاملين باعتبارها أولوية مطلقة .

وتناول الحوار خطط المكتب والشركات التى يساهم فيها سواء الأهلى للتنمية العقارية أو “أورينتال” للسياحة ورؤيته لمناخ الأعمال والقطاع العقارى فى مصر فى ضوء التطورات الأخيرة التى يشهدها العالم .

التحدي الأكبر هو الحفاظ على حياة الناس وتأمين احتياجاتهم في نفس الوقت

نائب رئيس مكتب الاستشاري حسين صبور مع محرر «المال»

وفى السياق ذاته، قال “صبور” إن القطاع السياحى أكثر المتضررين من أزمة كورونا، ولكن كل المجالات والأنشطة ستتأثر بشكل أو بآخر وبنسب متفاوتة، ويبقى التحدى الأكبر هو الحفاظ على حياة الناس وتأمين احتياجاتهم ومتطلبات الحياة الأساسية، وفى الوقت نفسه العودة إلى ميادين العمل والإنتاج تدريجيا ووفقا لطبيعة كل مهنة .

لدينا 1500 منهدس وعامل وموظف ..ومنح إجازات لكبار السن

وتحدث عن أن شركته تبحث عن آليات للتوافق مع مستجدات الوضع الجديد من خلال تنظيم العمل للموظفين البالغ عددهم 1500 مابين مهندس وعامل وموظف ومنح إجازات لكبار السن وإتباع كل عوامل الأمن والسلامة ولكن الأمر يختلف بالنسبة للعمل فى المواقع خاصة فى مشروعات الإنشاءات لأنها مرتبطة بالتزامات مع العملاء.

شبكات الفايبر في العاصمة الإدارية وترفيق المناطق صناعية ونادي الرماية أهم أعمالنا

وانتقل “صبور” للحديث عن أهم أعمال الاستشارات التى يشرف عليها مكتبه ومن بينها مشروع شبكات الفايبر فى العاصمة الإدارية الجديدة وتصميمات نادى الرماية ،الذى يندرج ضمن المدينة الرياضية الجارى تنفيذها .

وقال “صبور” إن المكتب متعاقد أيضا على تقديم خدمات استشارات لتحسين المرافق أو إنشاء أخرى جديدة لـ6 مناطق صناعية فى الصعيد مع هيئة التنمية الصناعية .

تسليم مبني مجلس الوزراء في العلمين الجديدة

كما قام المكتب بإنهاء أعماله بتسليم مبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى تعاقدات أخرى مع شركة الريف المصرى.

وأوضح أن المكتب يعمل فى السوق منذ عام 1957 ولديه استراتيجية رئيسية تعتمد فى الأساس على تنويع النشاط والتعاقدات لتشمل مطورين صناعيين وعقاريين ومصانع لتفادى أى أزمات قد تحدث نتيجة تضرر أى قطاع وسط أى ظرف .

نترقب التوسع فى أفريقيا والخليج..ولا نعتمد على قطاع واحد

صبور : القارة السمراء نافذة لتصدير خدمات المقاولات

وقال إن المكتب أيضا طوال السنوات الماضية كان يركز على السوق المحلية ولكنه يفكر حاليا فى التوسع خارجيا مع التركيز على السوق الأفريقية التى تعتبر نافذة جديدة لتصدير خدمة المقاولات وبالطبع الاستشارات الهندسية ، بالإضافة إلى السوق الخليجية حتى وإن كانت لا تمر بأفضل حالاتها باستثناء سلطنة عمان.

وأضاف “صبور” أن المكتب بدأ فى التوجه نحو أفريقيا التى تتمتع بفرص عملاقة فى الأعمال الهندسية والإنشائية، مشيراً إلى أن الاهتمام فى هذا الصدد ينصب على المشروعات التى يتوفر لها تمويل من مؤسسات دولية.

وكشف عن فوز المكتب بعدة عقود فى القارة السمراء تعتبر نواة وبداية حقيقية للانطلاق ،من بينها عقد استشارات وتصميمات مبنى إدارى لوزارة الكهرباء فى بنين وعقد محطة للطاقة الشمسية فى إريتريا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى مصر .

وقال عمر حسين صبور إن المكتب حصل على عقدين لتقديم المشورة الفنية ، فى قضيتين للتحكيم الدولى فى سلطنة عمان ويدرس التحالف مع مكتب عالمى للمنافسة على مشروع لإنشاء مدينة متكاملة فى منطقة بركاء.

لانحتاج لشبكة منفصلة لتصريف الأمطار لانها محدودة ..وأزمة القاهرة الجديدة كان سببها الصيانة

وتحدث أيضا عن رؤيته لأزمة تجمع مياه الأمطارفى الشوارع بمناسبة العاصفة الأخيرة التى ضربت البلاد، موضحاً أن التكلفة اللازمة لإنشاء شبكة منفصلة لتصريف الأمطارمرتفعة للغاية ولاتتناسب مع حجم المياه التى تتساقط سنويا.

وأضاف أن الأزمة الأخيرة التى تعرضت لها مصر لم تكن معتادة وبالتالى كانت هناك صعوبة فى تصريف مياه الأمطار ولكن تعاملت معها الحكومة بشكل جيد من خلال منح العاملين بالقطاعين العام والخاص إجازة وبالتالى تم تجاوزها على عكس الأزمة التى وقعت فى القاهرة الجديدة منذ سنوات وكانت بسبب ضعف الصيانة .

ودعا “صبور” إلى ابتكار حلول سريعة لحل أزمة الأمطار ومن بينها على سبيل المثال تصميم الشوارع بحيث تكون بميل محدد لمنع تجمع المياه فى وسط الطريق.

مستحقاتنا في معدلاتها الطبيعية ..ولكن يجب أن تصرف أسرع

وعن مستحقات شركته من تعاقدات الاستشارات ، قال إنها فى المعدلات الطبيعية ولكن هناك حاجة لإنهاء الإجراءات اللازمة لصرفها بشكل أسرع خاصة فى التعاقدات الحكومية لتوفير سيولة مالية للشركات العاملة والموردين فى هذه المشروعات.

تباطؤ مبيعات العقارات«طبيعي» فى مصلحة الشركات القوية

وانتقل “صبور” لشركة الأهلى صبور للتنمية العقارية ، التى يرأسها شقيقه المهندس أحمد صبور ، لافتاً إلى أن لديها العديد من المشروعات فى الساحل الشمالى ومدينة المستقبل كما أنها وقعت عقد شراكة مؤخراً فى 6 أكتوبر مع هيئة المجتمعات العمرانية .

وبسؤاله عن تخوفاته من تباطؤ القطاع العقارى ، قال صبور “ بالعكس إن ما يحدث فى السوق فى الفترة الحالية هو أمر طبيعى وسيخلق تنافسية وسينتج عنه بقاء الشركات ذات الملاءة المالية العالية” .

وما يهم المواطن أن يكون قسط الشقة مناسب وليس السعر النهائي مناسبا

وذكر أن آليات التعامل مع التباطؤ تتطلب إستراتيجيات مختلفة من بينها الاعتماد على الوحدات السكنية ذات المساحة الأصغر ، دون تجاهل المساحات الكبيرة لتلبية طلبات بعض الشرائح ، فضلاً عن إجراء دراسة تفصيلية عن آليات التقسيط .. فالمشترى المصرى تفكيره دائما فى القسط ومدى قدرته على الوفاء به وليس السعر النهائى .

لابد من خلق منافسين للدولة في بيع الأراضي

ودعا “صبور” إلى ضرورة التفكير فى حل لظاهرة ارتفاع سعر الأرض وخلق منافسين للدولة فى بيع الأراضى بحيث لاتكون هذه الوظيفة حكرا على جهة واحدة داعيا إلى تكرار نموذج شركة المستقبل ومصر الجديدة كمالكين لمحفظة أراضى كبيرة تقوم بتسويقها على المستثمرين .

السياحة بدأت في التعافي قبل الفيروس ..وكنا في مرحلة «تجنب الافلاس»

وتحدث عن شركة “أورينتال ريزورتس” للتعمير السياحى ، ، العاملة فى التنمية السياحية فى منطقة نبق بجنوب سيناء، وهو عضو مجلس إدارتها، لافتاً إلى أنها بدأت قبل أزمة كورونا التقاط أنفاسها من الأزمات المتلاحقة التى تعرضت لها منذ نشأتها .

أزمات القطاع قصيرة الأمد ..باستثناء ماحدث بعد الطائرة الروسية

وقال إن الشركة كانت تركز على إنقاذ التدفقات النقدية بحيث تكون قادرة على سداد التزاماتها لهيئة التنمية السياحية.

وأضاف أن صمود “أورينتال” خلال الفترة الماضية نتيجة لاستفادتها من جميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم القطاع السياحى لأنها استوفت جميع الاشتراطات من ضمنها الالتزام فى سداد المستحقات المتأخرة.

استفدنا من جميع مبادرات البنك المركزى ..وديون «أورينتال» حوالى 20 مليون جنيه

وقال إن إجمالى التزامات الشركة للبنوك يقدر بحوالى 20 مليون جنيه وإجمالى أصولها 600 مليون.

ويضم هيكل ملكية “أورينتال” كلا من البنك الأهلى المصرى وشركة النساجون الشرقيون والمهندس حسين صبور وتمتلك 4 قطع فى منطقة نبق منذ عام 1996 تضم فندق 5 نجوم وإسكان سياحى وممشى تجارى على القطعتين الأولى والثانية و%60 من الثالثة وتسبب أزمات القطاع السياحى فى تأخر البدء فى تنمية القطعة الأخيرة، لافتا إلى أن أى خطط للتنمية فى الوقت الحالى “ وهم” فى ظل الأوضاع التى تمر بها السوق .

وأكد “صبور” أن “أورينتال” تكافح فى سوق السياحة فمنذ افتتاح أول فنادقها فى 2001، تعانى من أزمات متلاحقة شملت تفجيرات طابا ونويبع ثم الأزمة المالية العالمية وتفجيرات شرم الشيخ ولكنها كانت قصيرة الأمد باستثناء أزمة سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ فقد كانت طويلة .

ويتبع “أورينتال” شركة خبراء البحر الأحمر “ أورورا “ العاملة فى مجال الإدارة الفندقية وقال “صبور” إن لديها محفظة تضم 5 فنادق فى شرم الشيخ ومرسى علم والعين السخنة ، واقتربت من التوقيع على عقد إدارة جديد لفندق فى مرسى علم .

التجربة أثبت أن الاستثمار في الفنادق حساس للغاية

وعن إمكانية المشاركة فى طروحات الأراضى ، ضمن خطة أعلنت عنها هيئة التنمية السياحية قبل أزمة كورونا ، أوضح أن الشركة ستكون مهتمة فى حال طرح فرص استثمارية لها طابع خاص وليس أراضى لإقامة فنادق على الشواطئ لأن التجربة أثبتت أن هذا المنتج حساس للغاية .