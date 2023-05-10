عمر جودة يفوز بعضوية اللجنة الفنية للصندوق العربي لتأمين اخطار الحروب

فاز عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين بعضوية اللجنة الفنية للصندوق العربي لتأمين اخطار الحروب عن السوق المصري وجاء ذلك وفق الانتخابات التى شهدها الصندوق بالبحرين.



ويعد جودة من أبرز خبراء التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصري والعربي والشرق الأوسط بخبرة امتدت لأكثر من 40 عاما في مجال التأمين وإعادة التأمين تقلد خلالها العديد من المناصب.

وكان عضوا بالعديد من اللجان الفنية ومجالس ادارات الشركات المختلفة داخل مصر وخارجها ورئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي ومديرا اقليميا للشركة الإفريقية لإعادة التأمين حقق فيها العديد من الإنجازات والنجاحات ختاما بتقلد منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين التى تعد من أكبر شركات تأمين الممتلكات بمصر والشرق الأوسط وأكثرهم تأثيرا وإثراءا لصناعة التأمين.



ويأتي هذا الفوز تأكيدا وانعكاسا لمكانة شركة مصر للتأمين بسوق التأمين العربي وتقديرا لجهودها البناءة من أجل تطوير وازدهار صناعة التأمين وإعادة التأمين بالأسواق العربية وهو الدور الذي توليه الشركة اهتماما كبيرا منذ نشأتها.

ويشار الى ان الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب تأسس منذ عام ١٩٨٠، بهدف تقديم تغطيات رائدة في مجال التأمين ضد أخطار الحرب في العالم العربي للحفاظ على مصالح أسواق التأمين العربية والإقليمية، وتقديم مجموعة شاملة من التغطيات التأمينية المدعومة من قبل كيانات عالمية من الدرجة الأولى

كما يعمل الصندوق العربي بهيكل متطور تم الحصول عليه من قبل شركات إعادة تأمين دولية بارزة، بما في ذلك هيئة اللويدز من لندن Lloyds of London، وغيرها من المعيدين الأساسيين الآخرين من الدرجة الأولى في هذا المجال، بهدف أساسي وهو الحفاظ على مصالح الشركات الأعضاء، وكذلك المصالح الوطنية والاقتصادية للدول العربية.



وبمرور أكثر من 43 عاما يعد الصندوق العربي مثالًا رئيسيًا للمشاريع العربية الرائدة والناجحة، ، في مجال توفير الحماية التأمينية ودعم المنطقة العربية ،حيث تنضم الى عضويته أكثر من ١٨٩ شركة عربية للتأمين وإعادة التأمين من ١٦ دولة عربية. يوفر لها الصندوق مجموعة شاملة من التغطيات التأمينية ، مدعوماً من قبل كيانات عالمية ذات تصنيف عالمي تشتهر بمهاراتها الفنية العالية وقوتها المالية.