عمر جودة يفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتأمين في افريقيا

فاز عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في افريقيا للعام 2023 وهي الجائزة التى منحتها لجنة جوائز التأمين الأفريقية تحت رعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين خلال حفل توزيع الجوائز الذي تم يوم 29 مايو بالجزائر العاصمة.

الجائزة لتكريم أفضل قادة الشركات

ويتم منح هذه الجوائز بهدف تكريم ومكافأة الأداء الأفضل للقادة والأشخاص والشركات من أجل تشجيع شركات التأمين الإفريقية على الاهتمام بأفضل الممارسات في إدارة الشركات والحث على الابتكار والإدارة والقيادة الجيدة للنهوض بصناعة التأمين في افريقيا .

تكريم عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين

ويأتي فوز عمر جودة بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في أفريقيا لعام 2023 تقديرا للجهود والمساهمات البارزة التى قدمها خلال الفترة الماضية للنهوض بشركة مصر للتأمين والعمل الدؤوب من أجل تطويرها وتحقيق أفضل النتائج والمؤشرات، وقيادة التغيير وتطوير النظم الداخلية بها وتبني خطط طموحة لتطوير المنتجات وبيئة العمل وانتهاج خطط شاملة لتدريب العاملين من أجل الإرتقاء بالخدمات المقدمة لعملاءها داخليا وخارجها .

ويعد جودة من ابرز خبراء التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصري والعربي والشرق الأوسط بخبرة امتد لأكثر من 40 عاما في مجال التأمين وإعادة التأمين تقلد خلالها العديد من المناصب ، فكان عضوا بالعديد من اللجان الفنية ومجالس ادارات الشركات المختلفة داخل مصر وخارجها ورئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الاسلامي ومديرا اقليميا للشركة الافريقية لإعادة التأمين وعضوا بالمجلس الفني للصندوق العربي لتأمين اخطار الحروب، كما يرأس المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية وعضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الإفريقية .

التكريم تأكيدا لمكانة شركة مصر للتأمين

ويأتي هذا الفوز والتكريم تأكيدا وانعكاسا لمكانة شركة مصر للتأمين بالقارة الافريقية وتقديرا لجهودها البناءة من أجل تطوير وازدهار صناعة التأمين وإعادة التأمين بالأسواق الافريقية، وهو الدور الذي توليه الشركة اهتماما كبيرا منذ نشأتها وما تنتهجه من استراتيجيات طموحة للتطوير والنهوض بالصناعة ومواكبة التطورات التكنولوجية وصولا لتحقيق الشمول التأميني .

وتأتي هذه الجائزة ضمن عدد من الجوائز التى تمنحها الأسفريقية لاعادة التأمين سنويا وتشمل (جائزة لافضل شركة تأمين بافريقيا ، جائزة افضل رئيس تنفيدي ، جائزة افضل ابتكار خلال العام ، افضل مبادارة تأمينية خلال العام) .