عمر جودة العضو المنتدب للشركة: مصر للتأمين تنفذ خططًا تسويقية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من العملاء

بدأت شركة «مصر للتأمين» فى تنفيذ استراتيجية متكاملة فى التطوير والتسويق بهدف الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات لهم سواء فى الإصدار أو التعويضات أو تحصيل الأقساط.

كشف عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، أن هناك فكرًا جديدًا ومتطورًا فى التسويق بالتعاون مع شركاء متميزين فى عدة مجالات، ولفت إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل الوعى التأمينى.

وأضاف أن هناك تطويرًا تكنولوجيًّا كبيرًا بالشركة يركز على مكينة العمليات وإطلاق «موبايل ابلكيشن» مع البدء بفرع تأمين السيارات وتقديم خصومات للعملاء لتشجيعهم على استخدامه والاستفادة من خدماته.

وأشار إلى أن هناك توجهًا للتوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر، كما تمت المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة» بقسط منخفض، وذلك فضلًا عن التعاون مع بعض الجهات ذات الانتشار على مستوى المنافذ أو عدد الأعضاء بهدف زيادة انتشار التأمين فى المجتمع المصرى.

وإلى نص الحوار…

الشاذلى جمعة

المال: ما هى محاور استراتيجية التطوير بالشركة ؟

جودة: يقع على عاتق الشركة مسئولية كبيرة باعتبارها شركة حكومية وإحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين والتى تعد أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية فى مصر حاليا، فضلا عن أننا نحمل اسم مصر.

وكانت الشركة منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطنى طلعت حرب قلعة توفر الحماية والأمان لاقتصادنا الوطنى وتسعى دائما للتطوير والتحديث وفق استراتيجية طموحة تتلقى فيها كامل الدعم من وزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر القابضة للتأمين.

وتتبنى الاستراتيجية رؤى وخطط تسويقية طموحة تأتى فى إطار مناخ العمل المتطور فى إطار خطة مجموعة مصر القابضة للتأمين برئاسة باسل الحينى، والذى تسعى فيه المجموعة الى تحديث الخدمات التأمينية من خلال اتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والوصول لتحقيق الشمول التأمينى.

وأعلنت «مصر للتأمين» عن إطلاق شعار« معك اينما كنت» لكافة عملائها، وهذا الشعار نابع من رؤية الشركة واستراتيجيتها التى تستهدف الوصول للعملاء وتلبية كافة احتياجاتهم وابتكار منتجات تأمينية جديدة وصولا لخلق وعى بأهمية التأمين ودوره فى حياة الفرد والمجتمع.

المال: ما هى الإجراءات التى اتخذتها الشركة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ؟

جودة: اتخذت الشركة العديد من الخطوات لتحقيق هذه الاستراتيجية الطموحة كان منها التعاون مع شركة «ايجى انشورتك» لميكنة فرع تأمين السيارات الذى يخدم شريحة كبيرة من عملاء الشركة لتوفير الخدمة التأمينية باسرع وقت وأقل اجراءات وذلك من خلال التعاون لإطلاق «موبايل أبكليشن» خاص بإصدار وثيقة تأمين السيارات.

ومن خلال التطبيق يمكن العميل من اتخاذ كافة خطوات اصدار الوثيقة الخاصة به وحساب قسط التأمين من خلال التطبيق بأبسط الخطوات والإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لأى فرع من فروع الشركة، هذا بالإضافة إلى حصول العميل على نسبة خصم %10 على قيمة قسط وثيقة تأمين السيارات بمناسبة إطلاق التطبيق وذلك عند استخدامه للتطبيق فى اصدار الوثيقة.

وجارٍ خلال الفترة المقبلة استكمال منظومة التعويضات من خلال التطبيق بعد الحصول على الموافقة اللازمة حتى يتمكن العميل من اتمام كافة خطوات العملية التأمينية من اصدار وتعويض بكل سهولة ويسر.

المال: ما أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى ضمن استراتيجية التطوير ؟

جودة : يخلق الاستثمار فى العنصر البشرى كفاءات وكوادر واعدة فى مجال تسويق الخدمات المالية من خلال دعم الشركة للتعليم الفنى بإنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID-Workforce Egypt) ووزارة التعليم والتعليم الفنى (MOETE).

وتأتى هذه الشراكة لحرص الشركة على الاستثمار فى رأس المال البشرى الذى يعد حجر الأساس والركيزة الهامة للبناء والتقدم وانها لم تكن المرة الأولى التى تشارك فيها الشركة فى العملية التعليمية فقد سبق لها انشاء مدرسة اعدادية تحمل اسمها فى التسعينات لتكون من أوائل الشركات التى تهتم ببناء وتعليم الانسان وإيمانا من الشركة بأهمية دور التنمية المستدامة الذى تلعبه الشركات فى تحقيق أهداف المجتمع وأحداث التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحقيقا للهدف الرابع من أهدف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة والذى يتمثل فى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم.

المال: ما هى أنشطة المدرسة الجديدة ؟

جودة : سيتم تدريس مواد التأمين وتسويق الخدمات المالية بالإضافة إلى المناهج التكنولوجية والتدريب على رقمنة الخدمات من أجل إصقال الطلاب بالوسائل التقنية والتكنولوجية المستخدمة فى شركات التأمين وهو ما سيؤهلهم لدخول سوق التأمين سواء كعاملين أو مسوقين وهو ما سيعد جيل صاعد مدرب ومتميز بالكفاءة .

المال: ما هى خطة الشركة للتوسع فى التأمين متناهى الصغر ؟

جودة: نستهدف تطوير المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء وذلك بتقديم حلول تأمينية مبتكرة ومن هنا فنحن نسعى فى المرحلة الحالية لتدعيم فرع التأمين متناهى الصغر الذى لا يعد أداة لمواجهة الأخطار وحسب إنما يعد أداة تنموية لها انعكاساتها على المجتمع ككل فهو خدمة تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوى الدخول المنخفضة.

وذلك يأتى من خلال توفير تغطية تأمينية ضد العديد من الأخطار فى مقابل سداد أقساط بسيطة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبالتالى، فهو يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق استراتيجية الشمول التأمينى، ومن ثم تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المال: ما هو دور الشركة فى مبادرة «حياة كريمة» ؟

جودة: بالفعل لقد وفرت الشركة مؤخرا وثيقة حياة كريمة لعملائها التى توفر لهم العديد من المزايا والتغطيات التأمينية مقابل قسط سنوى بسيط يبلغ 75 جنيه فقط يتمتع من خلالها المؤمن عليه بالحماية التأمينية من خلال تغطية خطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم نتيجة حادث -لا قدر الله- حتى 100 ألف جنيه.

وتغطى الوثيقة كذلك مصاريف العلاج الطبى والأجهزة التعويضية نتيجة حادث وفق شروط الوثيقة وغيرها من التغطيات والمزايا التى توفرها الوثيقة بقسط بسيط.

المال: ما هى أبرز بروتوكولات التعاون لزيادة معدل الوعى التأمينى ؟

جودة: تستهدف الشركة الدخول فى شراكات وإبرام بروتوكولات من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجى وابتكار طرق سريعة للوصول للعملاء، ومنها توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين والهيئة القومية للبريد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإتاحة تسجيل بيانات العملاء الراغبين فى الاشتراك بوثائق التأمين، وكذلك تحصيل قيمة الأقساط السنوية لتلك الوثائق والتى تتيحها الشركة، من خلال مكاتب البريد وفقا للنظم الإلكترونية الحديثة.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة ونشر الوعى التأمينى وتحقيق الشمول التأمينى، عبر توفير نماذج تأمينية متعددة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توفير منتج تأمينى خاص بعمال مصر ويلائم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

المال: ما هى البنوك التى تتحالف معها الشركة ؟

جودة : نتعاون مع العديد من البنوك منها على سبيل المثال بنك ناصر الاجتماعى والبنك الزراعى لمد المظلة التأمينية لكافة عملاء البنك.

المال: هل توفر الشركة خدمات التحصيل الإلكترونى للأقساط ؟

جودة : تم توقيع بروتوكول تعاون مع فورى لتحصيل أقساط وثائق التأمين، وبموجب هذا التعاون سيتم تحصيل أقساط وثائق التأمين المختلفة من خلال شبكة فورى والتى تشمل ماكينات الصراف الآلى والمحافظ الإلكترونية والمنافذ التجارية إلى جانب الدفع عن طريق الإنترنت عبر خدمة FawryPay.

المال: ما هى إجراءات التسهيل على العملاء فى السداد ؟

جودة : تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ڤاليو لسداد أقساط وثائق التأمين وبموجب هذا التعاون يتم تحصيل اقساط التأمين وكذا توفير خدمات التقسيط التى تتيح للعملاء الدفع على أقساط لمدد من 6 الى 60 شهر ، وهو ما من شأنه تيسير شراء وثائق التأمين بما يساهم فى زيادة عدد العملاء .

وذلك يأتى فى إطار الوقوف على احتياجات العملاء ومعرفة متطلباتهم وابتكار خدمة تأمينية متميزة تلبى هذه الاحتياجات وبتكلفة تتناسب مع إمكانيات العملاء.