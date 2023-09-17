عمر جودة الرئيس التنفيذى: «مصر للتأمين» تبدأ استخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين خدمات العملاء

بدأت شركة مصر للتأمين فى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى بهدف تحسين خدماتها المقدمة لعملائها وذلك فى إطار اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية التحول الرقمى التى تنفذها.

قال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة إنه تم اطلاق التطبيق الإلكترونى على الهاتف الجوال ويتم من خلاله الإصدار لبعض الوثائق بجانب توفير حلول الدفع غير النقدى للأقساط.

وأكد جودة على خطة الشركة لتطبيق مبادئ الاستدامة وكذلك التوسع فى نشاط المسئولية المجتمعية بجانب الاهتمام بالعنصر البشرى والتدريب وكذلك دعم المنظومة التعليمية من خلال مدرستها التكنولوجية.

وإلى نص الحوار

الشاذلى جمعة

● «المال»: ما هى استراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة؟

جودة: إن الشركة تخطو بخطوات واثقة نحو المستقبل مدعومة بخبرة وتجارب ما يقرب من تسعة عقود فى خدمة الاقتصاد الوطنى وهى تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية طموحة للمستقبل تعتمد فيها على العديد من المحاور.

وتشمل تلك المحاور الاستفادة من التقدم التكنولوجى الهائل لتقديم افضل الخدمات التأمينية للعملاء وتسهيل إجراء العملية التأمينية بأسرع وقت وأعلى كفاءة ولذلك اتخذت الشركة العديد من الخطوات فى هذا الشأن.

وتضم تلك المحاور الاهتمام بمسئوليتنا تجاه المجتمع وكذلك تنمية مهارات العاملين والمضى قدما نحو تطبيق التنمية المستدامة.

● «المال»: إلى أى مدى وصل قطار التطوير التكنولوجى بالشركة ؟

جودة: تم الانتهاء من عملية التحول الرقمى من أجل الاستفادة من التطور لتحسين وتسريع آلية وطرق العمل اليومية والعمل على الابتكار فى تقديم المنتجات وخدمات العملاء بشكل فعال، وتقديم خدمات أفضل وأسرع .

وفى غطار تحقيق ذلك قمنا بتنفيذ نظام عمل جديد تم تطبيقه على قطاعات الشركة المختلفة على نحو فعال لتحديث أنظمة التأمين الأساسية وتطوير العمليات الرئيسية لتيسير كفاءة عمليات الاكتتاب والمطالبات ودعم تطوير المنتجات الجديدة مما يمكن الشركة من تحقيق التكامل مع العملاء بشكل أفضل من خلال العمليات الرقمية بالكامل.

نجحنا فى الإصدار الإلكترونى لعدد من الوثائق من خلال تطبيق مصر للتأمين وذلك بتوفير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعى لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية لتقديم تجربة فريدة لعملائنا وميكنة كامل العملية التأمينية.

فمن خلال تطبيقنا على الهاتف الجوال يتمكن العميل من اتخاذ كل خطوات إصدار وثيقة تأمين السيارات بدءا من الطلب حيث يقوم بإدخال الموديل وطراز وسنة الصنع والقيمة السوقية للسيارة لمعرفة وحساب المبلغ التأميني وحساب القسط واستكمال باقى الاجراءات بكل سهولة ويسر واختيار التغطيات المناسبة ونوع الفحص الخاص بالسيارة (فى حالة السيارة المستعملة) و اختيار التاريخ والوقت والمكان المناسب للعميل لإجراء المعاينة .

ويساعد التطبيق فى الدفع «أونلاين» عن طريق العديد من شركات الدفع الإلكترونى، ويستطيع العميل فى حالة وقوع حادث أن يقوم بالإبلاغ عن الحادث من خلال التطبيق وإدخال كافة التفاصيل، بالإضافة لذلك يمكن للعميل إصدار وثائق الحوادث الشخصية ومنها (وثيقة تأمين حياة كريمة) من خلال التطبيق بأبسط الخطوات والإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لأى فرع من فروع الشركة.

● «المال»: هل توفرون وسائل دفع إلكترونى للأقساط ؟

جودة: تم إتاحة العديد من وسائل الدفع الإلكترونى التى تمكن العملاء من سداد أقساط وثائق التأمين بكل سهولة ويسر وبأسرع وأبسط الإجراءات.

● «المال»: ما هى المنتجات الجديدة التى تسعى الشركة للتوسع فيها ؟

جودة: نعمل دوما على تطوير المنتجات والخدمات التأمينية التى نقدمها للعملاء، وذلك بتقديم حلول تأمينية مبتكرة تناسب احتياجات العملاء وانطلاقا من ذلك أولت اهتماما خاصا بالتأمين متناهى الصغر وعمدت إلى استحداث خدمات تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوى الدخول المنخفضة من خلال توفير تغطية ضد العديد من الأخطار فى مقابل سداد أقساط بسيطة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وهو ما يعد خطوة لتحقيق استراتيجية الشمول التأميني ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وكان من ذلك إصدار الشركة لوثيقة «حياة كريمة» ضد أخطار الحوادث الشخصية والتى توفر العديد من المزايا والتغطيات التأمينية مقابل قسط سنوى بسيط.

● «المال»: ماذا يمثل العنصر البشرى فى «مصر للتأمين»؟

جودة: نهتم بالعنصر البشرى الذى يعد الركيزة الأساسية لتقدم وتطور المؤسسات وذلك بأن وجهت الشركة جهودها للعمل على تنظيم الهيكل الإدارى للعاملين وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم والعمل على تدريبهم واكسابهم الخبرات اللازمة.

ولا يقتصر اهتمام الشركة بالعاملين داخلها وحسب انما يمتد اهتمامها للنشء الجديد من شبابنا فتحرص على إعداد وتنفيذ مبادرة سنوية لتدريب طلاب الجامعات بمناطق وفروع الشركة المختلفة كان آخرها مبادرة «يلا نجهز سوا .. اجهز لبكره».

وقد تم تدريب الطلاب على مدار أربعة أسابيع بقطاعات ومناطق وفروع الشركة المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية شملت مناطق الإسكندرية وقناة السويس وسيناء وكذلك فروع الشركة بمناطق الوجه البحري و القبلى.

وذلك حرصا من الشركة على تقديم الدعم لطلابنا بجميع محافظات الجمهورية وساعد على ذلك فروع الشركة المنتشرة بكافة المحافظات والتى تزيد عن 100 فرع فقد تم تدريب الطلاب وفقا لدراسة وتخصص كل طالب .

وكانت نسبة الإناث المتدربات %63 وهذا يأتى تأكيدا لرؤية الشركة وهدفها والحرص على تمكين وإعداد المرأة للمستقبل .

كما أن هذه المبادرة تأتى إيماناً من الشركة بأهمية ودور الشباب فى التنمية وعملية ‏صنع واتخاذ القرار باعتبارهم قادة ‏المستقبل.

وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للمستقبل وتحرص الشركة على تقديم كافة أوجه الدعم للشباب سواء بتدريبهم وإعدادهم للمستقبل أو بتقديم الخدمات التأمينية التى تلبى احتياجاتهم سعيا لنشر الوعى التأمينى لدى الشباب.

ونعمل أيضا على خلق كفاءات وكوادر واعدة فى مجال تسويق الخدمات المالية من خلال دعم مصر للتأمين للتعليم الفني بإنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفني و الوكالة الأمريكية للتنمية USAID-Workforce Egypt .

وجاء ذلك فى إطار حرص الشركة على الاستثمار فى رأس المال البشرى وانها لم تكن المرة الأولى التى تشارك فيها فى العملية التعليمية فقد سبق لها إنشاء مدرسة إعدادية تحمل اسمها فى التسعينات لتكون من أوائل الشركات التى تهتم ببناء وتعليم الانسان.

● «المال»: هل يعد ذلك جزءا من خطة تطبيق الاستدامة ؟

جودة: تؤمن الشركة بأهمية دور التنمية المستدامة الذى تلعبه الشركات فى تحقيق أهداف المجتمع وإحداث التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحقيقا للهدف الرابع من أهدف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة والذى يتمثل فى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم والعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل.

وتساهم المدرسة المتخصصة فى تسويق الخدمات المالية التى أسسناها فى تدريس مواد التأمين والبورصة والبنوك والمدفوعات الرقمية وغيرها من الخدمات المالية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والتدريب على رقمنة الخدمات وهو ما سيؤهلهم لدخول سوق العمل ومدربين ويمتازون بالكفاءة والمهارة العلمية والعملية.

وتدخل المدرسة عامها الثانى بعد أن كلل العام الأول بالنجاح والتميز لطلابنا وهو ما زاد من الإقبال على الالتحاق بها العام الدراسى الجديد.