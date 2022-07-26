عمر جودة: استضافة اجتماعات عمومية «الأفريقية لإعادة التأمين» يؤكد دور مصر في القارة السمراء

كشف عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أهمية استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية ولجان مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «Africa Re» الذي سيعقد بالقاهرة بتنظيم من وزارة المالية والاتحاد المصري للتأمين ورعاية شركة مصر للتأمين، وهو ما يؤكد دور ومكانة مصر، ويُعد فرصة لدعم التعاون بين دول القارة السمراء.

وأكد جودة أن حرص شركة مصر للتأمين على المشاركة الفعالة في هذا الحدث المهم يأتي إيمانًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة الأفريقية لإعادة التأمين في صناعة التأمين بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط، وباعتبار مصر للتأمين من كبار المساهمين المصريين ومن أكبر عملاء الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، وسعيًا من الشركة للمساهمة في إخراج هذه الفعالية بالشكل اللائق بمصر، وسوق التأمين المصري.

وأشار إلى ترحيبه بالمساهمة في استضافة الوفود المشاركة في الاجتماعات التى تمثل 42 دولة أفريقية.