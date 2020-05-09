رياضة

عمر جابر: الأهلي لم يتحدث معي.. وهذا موقفي من العودة للزمالك

قال إنه من الصعب اللعب بقميص النادي الأهلي رغم تاريخ الفريق الكبير وإنجازاته التاريخية.
إسلام مصطفى 1:02 ص, الأحد, 10 مايو 20 1:02 ص, الأحد, 10 مايو 20

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نفى عمر جابر لاعب بيراميدز، وجود أي مفاوضات رسمية بينه وبين النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية؛ من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء مع انطلاق الموسم الجديد.

وقال عمر جابر خلال تصريحات تليفزيونية: الأهلي لم يتحدث معي نهائيا من أجل الانضمام له، وأنا أحترم جماهير الأهلي، ولكني ابن الزمالك.

وأضاف: من الصعب اللعب بقميص النادي الأهلي رغم تاريخ الفريق الكبير وإنجازاته التاريخية.

وعن مفاوضات الزمالك، قال عمر جابر: الزمالك بيتي ولا أقدر على التأخر عنه في أي وقت، وإذا تحدث معي أي أحد من النادي وقتها ستكون المفاوضات بين الناديين.

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بقلم إسلام مصطفى

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