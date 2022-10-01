عمر بن لادن : 2 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع «MARASCENE» بالشيخ زايد

تستعد شركتا ” مجموعة بو خمسين القابضة ” و”المراسم” ، لتنفيذ مشروع “تطوير عقارى بمنطقة الشيخ زايد على مساحة 110 أفدنة بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه للمرحلة الأولى .

وقال “عمر بن لادن” مالك ورئيس مجلس إدارة المراسم – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – إن الشراكة الجديدة هى بداية مرحلة من التطور والتوسع ، تعزز التعاون بين الشركات فى التوسع بسوق العقارات ، وتعتبر فرصة ذهبية فى تحقيق طفرة فى النمو. .

وأكد “بن لادن” أن السوق العقارية المصرية مشجعة للاستثمار فى ظل الدعم الحكومى للمستثمرين والمطورين ، مشيدا بالطفرة العمرانية التى تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة.

وتأسست شركة المراسم الدولية للتطوير عام 1997 بالقاهرة وهى شركة مصرية عالمية تابعة لمجموعة بن لادن السعودية والشركة المصرية مملوكة للأخوين “خالد وعمر بن لادن ” ، وتعمل الشركة فى مجالات ” الإنشاءات، والهندسة والمشتروات ، والتثمين ، والتطوير ” ، وأنشطة استثمارية أخرى فى القطاع الطبي والصناعى .

وتوقع “بن لادن” أن يتم البدء فى المشروع قبل نهاية العام الحالى على أقصى تقدير ، عقب الانتهاء من الإجراءات والاشتراطات التى تمنحها الجهات المعنية بالدولة المصرية.

جاء ذلك على هامش احتفالية شركة “مراسم “للتطوير العقاري بمناسبة مرور 25 عاما على تواجدها في السوق المصرية في احتفالية كبرى عقدت فوق سفح الأهرامات.

.ولفت “بن لادن ” إلى أن مراسم تستهدف دائما الربح المعنوى أكثر من المادى ، معتبرا ذلك أساس تحقيق السمعة الطيبة لدى عملائنا فى العالم ، مشددا على حرص شركته على الاستمرار على هذا المنوال..

وأكد ” بن لادن ” أن شركته تعمل من خلال خطط طموحة تتوافق مع سياسات الدولة المصرية ، مشيرا إلى أن “المراسم” تحرص دائما على مواكبة التطور العقارى ، و الالتزام بأقصى معايير الجودة .

وتشهد سابقة أعمال بن لادن عدة مشروعات هامة فى مصر منها أعمال وتوسعات مطاري “شرم الشيخ ، والاسكندرية” ، ومولات تجارية مثل الرحاب ودريم لاند ، وفى القطاع الطبى ” مستشفى المراسم ” ، و فى قطاع الرياضة ” نادى الرحاب، وهليوبوليس” .

وحول قطاع الصناعة أوضح ” بن لادن” أن الشركة تمتلك فى مصر مصانع طوب ،وأسمنت ،وأخشاب بمنطقة الروبيكي بمدينة بدر ، بهدف تغطية احتياجاتها فقط فى أعمال الإنشاءات، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يتم إضافة خطوط إنتاج للمصانع القائمة بهدف التوسع فى الإنتاج وتغطية السوق المحلية .

و شاركت “بن لادن” فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى تطوير 1126منزلا بالصعيد بالتعاون مع جمعية الأرومان ، وجار تطوير 1865 منزلا خلال الفترة المقبلة وفقا لـ”رئيس الشركة” .

وعن تأثير معدلات التضخم فى العالم على سوق العقارات فى منطقة الشرق الاوسط ، قال ” لا أرى تأثيرا له على سوق العقارات “وهو مازال الملاذ الآمن للاستثمار”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “بوخسمين” القابضة عماد جواد بوخسمين، أن إجمالي استثمارات المشروع الجديد تحت مسمى “MARASCENE” يقدر بنحو 5 مليارات جنيه ومدة تنفيذه 7 سنوات،وأن عملية تحصيل المشروع تبدأ من السنة الثالثة وتستمر حتى نهاية تنفيذه.

وأشار إلى أن مساحة المشروع مملوكة بالكامل لمجموعة بوخسمين القابضة في أميز المناطق بمدينة الشيخ زايد،موضحا أن مجموعة بن لادن ممثلة في شركة مراسم للتطوير العقاري ستتولى تنفيذ وتمويل جميع مراحل المشروع.

وأضاف أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وقادر على جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم في جميع المجالات خاصة مع التسهيلات التي تقدمها مصر وسن تشريعات جديدة لخدمة الاقتصاد المصري بشكل عام والاستثمارات بشكل خاص وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد، مؤكدا أن هناك سهولة كبيرة في إنهاء الإجراءات والتراخيص وتسليم الأراضي لرجال الأعمال ، مما يسهم فى تحفيز المستثمرين الأجانب على التواجد في مصر .

جدير بالذكر أن مجموعة بو خمسين القابضة تأسست عام 1957 من الكويت، وبدأت أول استثماراتها الخارجية بمصر، كما أنها تمتلك فى السعودية شركات عقارية، وزراعية وتمتلك فى الإمارات سلسلة فنادق عالمية ، ولديها أكبر شركات تأمينات بالكويت منها ” تاج ” ، وتمتلك مجموعة فنادق ” هولداى ، وإنتر كونتننتال”.