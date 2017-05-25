عمر المغاورى: لا يوجد مستثمر خسر أمواله فى مصر

المشروعات الصغيرة أقل تكلفة في توفير فرص العمل
المال- خاص
قال عمر المغاورى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة FEP Capital، إن الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد أن يكون محل اهتمام من كل القطاعات باعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيدها حل مشاكل اقتصادية بطريقة سريعة، خاصة لو
7:37 م, الخميس, 25 مايو 177:37 م, الخميس, 25 مايو 17
قال عمر المغاورى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة FEP Capital، إن الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد أن يكون محل اهتمام من كل القطاعات باعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيدها حل مشاكل اقتصادية بطريقة سريعة، خاصة لو تم الاهتمام بإعادة تشغيل المشروعات المعطَّلة وليس إقامة مشروعات جديدة.
وأضاف المغاورى، خلال الحلقة النقاشية التى نظّمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال لتسليط الضوء على أهمية هذا القطاع ودورة فى نهوض الاقتصاد المصرى، اليوم، أن مصر تعتبر سوقًا استثمارية مؤهلة بكل الإمكانيات التى تساعد على إقامة مشاريع متنوعة التخصصات، وجميع المستثمرين فى العالم ينظرون إلى السوق المصرية نظرة إيجابية، ولم يحدث أنْ خسر أى مستثمر أمواله داخل السوق المصرية.
وأكد أن صعوبة الإجراءات فى مصر ستبدأ مرحلة التلاشى بعد قانون الاستثمار الجديد، فهناك دول كثيرة يعانى فيها المستثمرين مثل جنوب أفريقيا والهند.
وأوضح أن مجموعة FEP Capital تُولي اهتمامًا خاصًّا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ مارس 2015 عندما أطلقت استراتيجيتها فى هذا القطاع خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بما يحمله هذا القطاع من مميزات تحفِّزنا على العمل به والدور المهم الذى تلعبه تلك المشروعات لدعم الاقتصاد، فهى أقل تكلفة فى توفير فرص العمل، خاصة بالمرحلة الحالية، وهو الأمر الذى يتطلب بشكل عام تغيير ثقافة المواطنين لاستثمار أموالهم فى تلك المشروعات، مع تأكيد ضرورة أن تكون تلك المشروعات ضمن إطار الاقتصاد الرسمى، قائلًا: “لا يوجد بنك يقوم بإقراض مشروع دون وجود أوراق رسمية”، مشيرًا إلى أن معظم الشركات الصغيرة هى شركات عائلية.