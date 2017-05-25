عمر المغاورى: لا يوجد مستثمر خسر أمواله فى مصر

المشروعات الصغيرة أقل تكلفة في توفير فرص العمل المال- خاص قال عمر المغاورى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة FEP Capital، إن الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد أن يكون محل اهتمام من كل القطاعات باعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيدها حل مشاكل اقتصادية بطريقة سريعة، خاصة لو

المشروعات الصغيرة أقل تكلفة في توفير فرص العمل

المال- خاص

قال عمر المغاورى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة FEP Capital، إن الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد أن يكون محل اهتمام من كل القطاعات باعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيدها حل مشاكل اقتصادية بطريقة سريعة، خاصة لو تم الاهتمام بإعادة تشغيل المشروعات المعطَّلة وليس إقامة مشروعات جديدة.





وأضاف المغاورى، خلال الحلقة النقاشية التى نظّمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال لتسليط الضوء على أهمية هذا القطاع ودورة فى نهوض الاقتصاد المصرى، اليوم، أن مصر تعتبر سوقًا استثمارية مؤهلة بكل الإمكانيات التى تساعد على إقامة مشاريع متنوعة التخصصات، وجميع المستثمرين فى العالم ينظرون إلى السوق المصرية نظرة إيجابية، ولم يحدث أنْ خسر أى مستثمر أمواله داخل السوق المصرية.

وأكد أن صعوبة الإجراءات فى مصر ستبدأ مرحلة التلاشى بعد قانون الاستثمار الجديد، فهناك دول كثيرة يعانى فيها المستثمرين مثل جنوب أفريقيا والهند.