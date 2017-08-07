عمر المختار: أجدد الثقة في السيسي ولن أدفع بمرشح منافس

سلوى عثمان قال عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إنه وقيادات الحزب قرروا بعد الدراسة واستطلاع الآراء، عدم الدفع بمرشح لخوض انتخابات الرئاسة، وتجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومطالبتة بالترشح لفترة رئاسية جديدة. وأضاف المختار خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب، اليوم، إن حزبه سينظم حملة

سلوى عثمان



قال عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إنه وقيادات الحزب قرروا بعد الدراسة واستطلاع الآراء، عدم الدفع بمرشح لخوض انتخابات الرئاسة، وتجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومطالبتة بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف المختار خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب، اليوم، إن حزبه سينظم حملة على مستوى الجمهورية لدعم تجديد الثقة فى الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة من خلال الترويج لما تم من انجازات خلال الفترة الرئاسية الأولى ومدى الاحتياج لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما تم البدء فيه من مشروعات.

وتابع :”ستكون ضمن فعاليات تلك الحملة القيام برحلات لمشاهدة تلك الإنجازات فى مختلف محافظات مصر”.

وقال إن الحزب سيعمل أيضا على رفع نسب المشاركة.

وأكد صميدة أن الحزب سيطالب الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبار أيام الانتخابات عطلات رسمية، واختيار اللجان فى اماكن ذات كثافة عالية ويسهل الوصول اليها، وزيادة عدد لجان الاقتراع اضافة إلى إدخال نظام التصويت الإلكترونى، والترويج لانتخابات المصريين فى الخارج، وتسهيل إجراءات الاقتراع مع استمرار الإشراف القضائي، وتأمين القوات المسلحة للانتخابات بالتعاون مع جهاز الشرطة.

حضر المؤتمر من قيادات الحزب حامد الشناوى ، الامين العام للحزب ونائب رئيس الحزب، والدكتور حسين ابو العطا ، نائب رئيس الحزب، والدكتور احمد ادريس ، عضو المجلس الرئاسى للحزب ، وجهاد سيف المتحدث الرسمى باسم الحزب ، وأحمد رواش رئيس إتحاد الشباب بالحزب ، وأحمد خالد ، أمين تنظيم إتحاد الشباب ، وأحمد مقلد ، رئيس لجنة الشئون القانونية .