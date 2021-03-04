ثقافة وفنون

عمر الشناوي: انتظروني في «حلوة الدنيا سكر» و«الاختيار 2»

انتهى من تصوير 20 في المئة من دوره
أحمد حمدي 1:17 ص, الجمعة, 5 مارس 21 1:17 ص, الجمعة, 5 مارس 21

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كشف الفنان عمر الشناوي أنه يقوم ببطولته 5 حلقات من مسلسل “حلوة الدنيا سكر” مع الفنانة هنا الزاهد وستعرض الأيام القادمة للجمهور.

وأضاف الشناوي أن الحكاية بعنوان”قول يا حمد” وستكون مفاجأة كبيرة للمشاهدين، حيث يعتبر أولى بطولاته الدرامية بعد تحقيقه نجاحا في مسلسل كلبش مع الفنان أمير كرارة.

وأوضح أنه انتهى من تصوير 20 في المئة من دوره الذي يقدمه في مسلسل الاختيار 2 في شهر رمضان القادم مع الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ويجسد فيه شخصية الضابط عبد الله بالأمن الوطني لقطاع الرهائن.

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ولفت الشناوي إلى أنه تستهويه هذه النوعية من الأدوار الجادة المهمة في الدراما التليفزيونية، ويستمتع أثناء تقديمها للمشاهدين، مؤكدا أن الاختيار 2 سيكون عملا فنيا قويا في شهر رمضان.

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بقلم أحمد حمدي

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