عمر أفندى تراهن على البقالة للتخلص من الخسائر

أحمد عاشور: تعتزم شركة «عمر أفندى» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إضافة نشاط البقالة فى 5 فروع تابعة لها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لزيادة إيراداتها والتخلص من الخسائر، حسبما قال اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة. وأضاف…

أحمد عاشور:



تعتزم شركة «عمر أفندى» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إضافة نشاط البقالة فى 5 فروع تابعة لها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لزيادة إيراداتها والتخلص من الخسائر، حسبما قال اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف «سالم» لـ«المال» أن الشركة ستبدأ افتتاح «سوبر ماركت» فى فروع مدينة نصر وعرابى وروكسى وأحد فروعها بالإسكندرية، كاشفا عن وجود مباحثات مع القطاع الخاص للدخول فى شراكة، مشددا على إضافة النشاط والتشغيل فى جميع الأحوال.

وأشار إلى أن «عمر أفندى» لديها العديد من الأفكار التى تساعدها على التخلص من ميراث الخسائر، وتستهدف التحول إلى الربحية خلال العام المالى المقبل (2018/2019)، مضيفًا أنها حققت مبيعات منذ بداية العام المالى الجارى بنحو 200 مليون جنيه، ويتوقع أن تقفز إلى 230 – 240 مليونا بنهاية العام، على أن ترتفع إلى 330 مليونا خلال العام المقبل.

وكشف أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى إبرام تسويات لمديونيات، فقد سددت 100 مليون جنيه لصالح الموردين و130 مليونا لمصلحة الضرائب، وجار التفاوض مع البنك الأهلى لجدولة مديونياته.

وكان محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير – قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن مديونيات «عمر أفندى» ارتفعت إلى 1.5 مليار جنيه، تشمل قرضا بقيمة 35 مليون دولار من إحدى مؤسسات التمويل الدولية.

وتسعى «عمر أفندى» إلى استغلال جزء من أصولها أيضا فى مشروعات عقارية.

وأضاف «سالم» أنه جار استخراج التراخيص لإقامة عمارة سكنية على قطعة أرض خلف فرع «أحمد عرابى».

وشركة «عمر أفندى» إحدى أبرز وأعرق الشركات التجارية التى تم تأسيسها منذ أكثر من 159 عامًا، على يد عائلة «أودلف أوروزدى» ذات الأصول النمساوية تحت اسم «أوروزدى باك» «orosdi back» وكانت منذ عدة عقود قبلة المصريين لشراء جميع مستلزماتهم من الملابس والأقمشة، والأثاث.

وباعت وزارة قطاع الأعمال العام «عمر أفندى» لشركة «أنوال» السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط عام 2005، ثم عادت للدولة عام 2011 بحكم محكمة القضاء الإدارى، وتمتلك الشركة 72 فرعا بنظامى التمليك والإيجار.