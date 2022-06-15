عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل يجتمعون في «شقو» بعد «جراند أوتيل»

بعد أكثر من 6 سنوات منذ تعاون الثلاثي النجوم عمرو يوسف وأمينة خليل ومحمد ممدوح في مسلسل جراند أوتيل الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، يعود هذا الثلاثي للعمل سويا الأيام القادمة في الفيلم السينمائي الجديد ” شقو ” تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي حول صديقات خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الاجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات آخرين.

فيلم “شقو” يسجل التعاون السابع بين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعدما قدموا أفلام “ولاد رزق” بجزئيه الأول والثانى، و”كدبة كل يوم” ومسلسلات “جراند أوتيل”، و”ظرف اسود”، و”نيران صديقة”، فيما تعاون ممدوح مع أمينة خليل في العديد من الأعمال منها “جراند أوتيل” و”خلى بالك من زيزى” و”قابيل.