عمرو يوسف وأعضاء نقابة الموسيقين في عزاء محمد رؤوف بالعجوزة

حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء المطرب والفنان محمد رؤوف الذي أقيم بمسجد المغفرة بمنطقة العجوزة مساء الأربعاء ، ومساندة أبنائه أدهم ورامي في محنتهم برحيل والدهم .

حيث حرص على حضور مراسم العزاء عمرو يوسف وعدد من أعضاء مجلس نقابة الموسيقين وهم ، حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية ودكتور عاطف امام عضو بمجلس نقابة الموسيقيين والمايسترو محمد أبو اليزيد عضو بالمجلس أيضا .

و كان المطرب محمد رؤوف شارك في أكثر من عمل فني، منها مسلسل “العملاق “عام 1979 وقدم دور سيد درويش وشارك في عدد من المسرحيات والتي قدم في واحدة منها شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وهو صاحب الأغنية الشهيرة “اللي تعبنا سنين فى هواه” والتي سمعها لأول مرة عام 1977 أثناء الخدمة العسكرية وأعجب بها، لكنه لم يطرحها في ألبومه الأول، وأثناء عمله على ألبوم آخر بعنوان ” ست الحسن”، كان يتبقى له أغنية لطرح الألبوم فوضع اغنية ” اللي تعبنا سنين في هواه “، فحققت نجاحا كبيرا، وبالمناسبة هو له السبق في غنائها وبعدها غنتها المطربة فاتن فريد وبعد فترة غناها جورج وسوف.

ورحل محمد رؤوف عن عالمنا صباح الثلاثاء ، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة وتم الدفن بمقابر العائله بمقابر السيدة عائشة .