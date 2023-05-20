عمرو يوسف في حوار مع «المال»: تقديمي لمسلسل وطني تحدٍ وبذلت جهدا كبيرا فيه

خاض النجم عمرو يوسف الموسم الدرامي في شهر رمضان هذا العام بمسلسل وطني ” الكتيبة 101 ” وشهد عودته للدراما المصرية بعد غياب سنوات ، وقدم فيه شخصية “الرائد نور ” وشاركه بطولته النجم آسر ياسين والعمل للمخرج محمد سلامة سيناريو وحوار اياد صالح وانتاج سينرجي .

تحدث عمرو يوسف في حواره مع “المال” ، عن كواليس مسلسل ” الكتيبة 101″ ، والصعوبات التي واجهته في تأدية شخصية الرائد نور .

كما كشف عن مشاهد أثرت في المشاهدين بالمسلسل ورأي الجمهور في أحداث الحلقة الأخيرة وتقديم المسلسل ب20 حلقة فقط لأول مرة في الدراما الرمضانية .

العودة للدراما بمسلسل وطني ” الكتيبة 101 “

تحدث عمرو يوسف عن أسباب حماسه للعودة للدراما التليفزيونية بعد سنوات من الغياب بمسلسل وطني في السباق الرمضاني هذا العام ب” الكتيبة 101″ قائلا إنه أكثر ماحمسني للعودة بعمل فني وطني بعد 3 سنوات للدراما ، الكتابة الجيدة للعمل بالاضافة أنني كنت أريد العمل مع المخرج محمد سلامة منذ فترة طويلة ، لكن كنت قلقا نوعا ما من المقارنة بين مسلسل الاختيار الذي قدم للجمهور خلال 3 أعوام الماضية وتحقيقه نجاحا كبيرا وبين مسلسلي الكتيبة 101 وكانت هذه المقارنة أمرا طبيعيا ، لكن كنا نريد أن نقدم عملا دراميا مختلفا عن مسلسل الاختيار وكان ذلك بمثابة تحد كبير لنا ، والحمد لله الجمهور أشاد بالمسلسل وأحس بالاختلاف الكبير بينه وبين مسلسل الاختيار ، وذلك ماشعرت به منذ قراءتي للمسلسل وحتى في كواليس التصوير .

تعليقات الوسط الفني

وعن التعليقات التي تلقاها يوسف عن المسلسل أوضح أنه وصلته تهاني كثيرة من زملاءه بالوسط الفني والكثيرون كانوا منبهرين بالصورة المميزة التي قدمها محمد مختار في المسلسل ، بالإضافة لنوعية الأكشن المختلف أيضا ، لاسيما تصوير المشاهد الحربية ” الأكشن” في الليل عادة يكون صعبا جدا لعدم وجود أضاءة بالرغم من ذلك استطاع تقديم صورة عظيمة وأشكره على ذلك .

مشاهد “ماسترسين “

وعلق النجم عمرو يوسف عن مشهد قدمه في المسلسل لفت انتباه المشاهدين حينما أصيب الفنان إسلام جمال “ابراهيم” في معركة حربية وفقد قدمه وحدثت مشادة عنيفة بين الرائد نور ” عمرو يوسف” وبين المقدم خالد ” النجم آسر ياسين” من أجل كون الرائد نور يريد أن يأخذ حقه .

وقال إن أهمية هذا المشهد بالنسبة لي في الحقيقة أن الرائد نور ليس مجرد روبوت بل هو إنسان من لحم ودم وحدث منه هذا الانفعال بسبب حزنه على صديقه الذي فقد قدمه في إحدى المعارك الحربية مع التكفيرين بسيناء .

صعوبات في التصوير

أما فيما يتعلق بالصعوبات التي واجهته في تأدية شخصية الرائد نور كشف يوسف عن ذلك فقال: شخصية الرائد نور كانت يجب أن تظهر بحجم عضلي مختلف تماما عما اعتاده الجمهور عني وذلك بالاتفاق مع المخرج محمد سلامة ، فقد كان اسمه في الكتابة ” نور الدبابة” ، لذلك كان لابد أن يظهر بهذا الحجم العضلي الضخم وهذه القوة في أحداث المسلسل ، خاصة أن ضباط العمليات الخاصة يجب أن تكون هيئتهم الجسدية قوية أضعاف رجال الصاعقة ، لذلك كان لابد ان أستعد جيدا لشخصية الرائد نور بدرجة كبيرة من حيث الشكل والمضمون أيضا ، وأن يظهر بالشكل العضلي القوي الذي شاهده الجمهور في المسلسل لي، وذلك تطلب مني تدريبات بدنية قاسية لأكثر من شهرين حتى أظهر بهذه الكتلة العضلية .:

مسلسل 20 حلقة لأول مرة في الدراما الرمضانية

وفيما يخص أن مسلسل ” الكتيبة 101″ ضم 20 حلقة فقط لأول مرة في الدراما الرمضانية هذا العام قال : حينما قرأت سيناريو المسلسل الذي كتبه اياد صالح بروعة شديدة قال لي أن القصة تضم 20 حلقة فقط ، وأنا أرفض أن يكون هناك نوعا من المط في الأحداث الدرامية للعمل الفني الذي أقدمه لأنني أحترم عقل ووجدان الجمهور كثيرا .

أحداث حقيقية بنهاية المسلسل لفتت الأنظار

وبعد عرض الحلقة الأخيرة للمسلسل التي كشفت وقائع وأحداث حقيقية عن ماواجهته البلاد في تلك الفترة الزمنية وحققت صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي قال يوسف إالحلقة الأخيرة كانت توثيقا للأحداث الحقيقية التي وقعت في تلك الفترة الزمنية من خلال سردها على لسان أشخاص حقيقين عاصروا هذه الفترة مع استغلال لقطات من العمل نفسه .

لذلك من أحب مسلسل الكتيبة 101 منذ بدء شهر رمضان واستمتع به أحب كثيرا الحلقة الأخيرة التي وثقت أحداثا مختلفة في هذه الفترة ، يضيف النجم عمرو يوسف.

ويختتم قائلا: “أؤكد لكم أن حوالي 90 في المئة من الأحداث التي عرضت في المسلسل حقيقية بالفعل والجانب الخيالي كانت قليلا جدا حتى لو كانت أسماء الشخصيات مختلفة عن الحقيقة لكن الأحداث التي عرضت بالمسلسل كانت حقيقية بدرجة كبيرة”.