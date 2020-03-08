عمرو وهبة ومحمد سلام وأوس أوس.. سنة أولى بطولة في رمضان

يقوم بعض الفنانين لأول مرة ببطولة مسلسلات جديدة ستعرض ضمن السباق الرمضاني القادم 2020، مثل الفنان الشاب عمرو وهبة الذي يقوم ببطولة مسلسل “بالقوة” تأليف وإخراج تامر محسن وإنتاج روزناما.

كما يقوم الفنان الكوميدي محمد سلام ببطولة مسلسل “جمجوم وفيديو” لأول مرة مع الفنان محمد عبدالرحمن بعد مشاركة سلام في العديد من المسلسلات السنين الماضية كدور ثانٍ وإشادة الجمهور بأدائه فيها.

ويقوم الفنان أوس أوس أحد أبطال مسرح مصر بالبطولة لأول مرة أيضًا في مسلسل “اثنين في الصندوق”، ومعه الفنان الكوميدي حمدي ميرغني.

محمود عبد الشكور: من حقهم أن يجربوا ولو فشلوا ليس عيبا.. والجمهور هو الفيصل

يقول الناقد الفني محمود عبدالشكور إنه في وقت معين وحسب موهبة الفنان يمكنه تقديم بطولة مسلسل معين واستقبال الجمهور له أيضًا.

مشيرًا إلى أن ليس كل فنان جيد يستطيع تقديم بطولة باسمه، فمثلًا زينات صدقي في الجيل القديم لم تستطع النجاح كبطلة، وكذلك معظم فناني الكوميديا الذين قدموا أدوارًا بجانب الفنان الراحل إسماعيل ياسين لم يستطيعوا النجاح كابطال مثله.

وأكد أن البطولة لها مواصفات خاصة يجب أن تتوافر في هذا الفنان حتى يستطيع النجاح فيها.

منوهًا أنه لم يتوقع أبدًا ان يكون محمد هنيدي ومحمد سعد أبطالًا في يوم من الأيام حينما شاهدهما على مسرح الجامعة منذ سنين طويلة لكن بعد فترة استطاعا ان يثبتا انفسهما في البطولة ويصبحا نجوما في السينما المصرية.

وأوضح كذلك أن من حق أي فنان من الأسماء الجديدة، سواء عمرو وهبة أو أوس أوس أن يجربا حظهما في البطولة، والجمهور هو الحكم والفيصل في النهاية ولو فشلوا ليس عيبًا ابدا.

ويمكن أن يعودوا لتقديم الأدوار الثانية مثلما حدث مع الفنان الراحل رشدي أباظة الذي فشل في أدوار البطولة، وعاد لتقديم أدوار الصف الرابع، ثم استطاع أن يقف على قدمه مرة اخرى، ويقدم البطولة في أواخر الخمسينات.

مضيفًا أن الأمر عبارة عن مسألة تجارية.

أشرف صقر : مغامرة فنية كبيرة لأن الفشل سيؤخرهم خطوات كثيرة

بينما يرى المنتج أشرف صقر أن قيام هؤلاء الفنانين ببطولة لأول مرة يشكل خطرًا كبيرًا، ومغامرة حقيقية لهم، مثلما يقوم مساعد مخرج بتولى مسؤولية إخراج عمل والتحول لمخرج فجأة فلن يستطيع العودة للعمل مرة أخرى لمساعد مخرج.

ولفت إلى أن هؤلاء الفنانين حينما سيقدمون بطولة درامية في مسلسلاتهم، فبذلك حكموا على انفسهم بأنهم أصبحوا أبطالًا، ولو فشلوا سيضطرون للجلوس في بيوتهم لفترة حتى يستطيعوا العودة للعمل الفني مرة أخرى.

وأشار صقر إلى أن السوق ستكون حكما عليهم بانهم أبطال، ولا يمكن عودتهم لتقديم أدوار ثانوية مرة أخرى بسهولة.

مضيفًا أن هناك فنانين قاموا بتقديم ادوار ثانوية، ثم قرروا تقديم بطولة لهم وفشلوا وتأثروا كثيرًا بذلك في السوق.

أحمد سعد الدين : نجاح مسلسلاتهم التجاري مضمون أما النجاح الفني فمعتمد على الجمهور

ويقول الناقد الفني أحمد سعد الدين إن الأمر أصبح عبارة عن حقل تجارب للكثير من الفنانين، ولو أحس المنتج بأن هناك فنانا معينا، قدم دورًا، ونجح فيه في مسلسل معين يقوم بتقديمه كبطل مثل عمرو وهبة وأوس أوس وأحمد صلاح حسني وغيرهم.

ويضيف أن النجاح التجاري لهؤلاء الفنانين يعتبر مضمونًا نوعا ما، بسبب شراء الوكالات الإعلانية لحقوق العرض لهذه المسلسلات أي انه حتى لو فشلوا في أدوار البطولة فلن يضر منتجوها شيئا، لأن حقوقهم المادية مدفوعة مسبقًا من هذه الوكالات، علاوة على أن أجورهم رخيصة، مقارنة بالنجوم الكبار، لذلك هذه الوكالات تقوم بتغطية تكاليف المسلسلات.

وأكد أن النجاح الفني لهم مرتبط ومرهون بتقبل الجمهور لهم على الشاشة في تلك الأعمال الدرامية الجديدة.