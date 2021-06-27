عمرو هلال: 10 أسهم فقط في البورصة المصرية جاذبة للمستثمرين الأجانب

خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2021"، في دورته الخامسة.

قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي ببنك الاستثمار “رينسانس كابيتال” لمنطقة الشرق الأوسط، إن البورصة المصرية تضم 10 أسهم فقط جاذبة للمستثمرين الأجانب، بدعم من ارتفاع القيمة السوقية وزيادة معدلات السيولة.

وأضاف هلال خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2021″، في دورته الخامسة، أن المستثمرين الأجانب عادة يركزوا تعاملاتهم على الأسهم صاحبة القيم السوقية المرتفعة، إلى جانب زيادة حجم السيولة لتسهيل عمليات التخارج.

وأوضح هلال، أن أسهم “التجاري الدولي” و”الشرقية للدخان” و”فوري للمدفوعات الإلكترونية” و”مجموعة مستشفيات كليوباترا” تأتي على رأس قائمة تلك الأسهم.

على جانب آخر، وفيما يتعلق بأكثر العوامل التي تساعد على زيادة جاذبية الأجانب للطروحات الجديدة، قال إنه ينبغي تقييم الطروحات الجديدة بشكل متوازي بالنسبة للقيمة العادلة السهم، بما يحقق عامل خفض للسعر بشكل مناسب.

وانطلقت فعاليات المؤتمر السنوي بورتفوليو إيجيبت «portfolio Egypt» في دورته الخامسة، والذى تنظمه شركة «المال جي تي إم»، تحت عنوان «النمو تحت وطأة الوباء».

وافتتح المؤتمر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ويضم 4 جلسات تأثير أزمة الوباء الضارية التي ضربت اقتصادات الدول المختلفة، على القطاع المالي غير المصرفي، وسبل تحقيقه النمو والتطور رغم الضغوط الناتجة عنها.